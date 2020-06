Il messaggio del Pd a Conte: "Percorso serio e concreto, non occasionale"

"Serve un percorso serio e concreto, non occasionale", afferma ad Affaritaliani.it Graziano Delrio, capogruppo del Partito Democratico alla Camera, alla vigilia dell'inizio degli Stati Generali voluti dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Come ha spiegato il segretario Zingaretti, intendiamo fare le cose seriamente con piani strutturati, dati, analisi e prospettive. Le proposte realizzate da Colao sono un buon punto di partenza per un percorso che richiede capacità di approfondimento. Siamo sulla strada giusta", conclude il presidente dei deputati del Pd.



Governo, Rosato (IV): piano Colao positivo, ma siamo in ritardo - "Un giudizio positivo su un lavoro che può dare una mano. Ci sono alcune idee innovative. Ora si tratta però di trasformare idee e contributi in cose concrete per famiglie ed imprese. E siamo già in ritardo". Con queste parole il coordinatore nazionale di Italia Viva, Ettore Rosato, interpellato da Affaritaliani.it, commenta il piano realizzato dal team guidato da Vittorio Colao.