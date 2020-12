Il Pd apre il fronte delle riforme. "Tema da troppo tempo non risolto"

"Il clima all'interno della maggioranza è, per quanto dipende da noi,sempre di massima collaborazione. Ma i problemi nel paese sono tanti e vanno affrontati". Lo afferma ad Affaritaliani.it il capogruppo del Partito Democratico alla Camera Graziano Delrio all'indomani dell'incontro con il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi per la verifica di governo.



"Il tema delle riforme (dalla legge elettorale ai regolamenti parlamentari fino alle modifiche alla Costituzione, ndr) è certamente uno dei punti che da troppo tempo non è stato risolto. Abbiamo posto anche questo tema durante l'incontro con il presidente del Consiglio", conclude il capogruppo del Pd a Montecitorio.