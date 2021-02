Il "Ronaldo" Draghi ha ucciso il Centrodestra

C'era una volta il Centrodestra. Quello del doppio vertice quotidiano convocato quasi sempre da Matteo Salvini per tenere unita la coalizione ed evitare che Forza Italia e i 'piccolini' andassero a sostenere Conte. Poi è arrivato Mario Draghi, chiamato da Sergio Mattarella a dar vita a un governo di "alto profilo" che salvi il Paese ed eviti le pericolose elezioni (un ossimoro in democrazia) e il Centrodestra si è squagliato come neve al sole. E infatti alle consultazioni con il premier incaricato vanno tutti in ordine sparso.



Cambiamo! di Giovanni Toti, Noi con l'Italia di Maurizio Lupi e l'Udc sono a dir poco entusisti di sostenere il nuovo salvatore della Patria. Silvio Berlusconi, che indicò Draghi alla guida della Bce, ha seguito la linea di Renato Brunetta e Mara Carfagna anticipando di fatto quello che ormai è scontato e cioè il sostegno convinto di Forza Italia all'esecutivo di Mr 'whatever it takes'.



Poi c'è la Lega che vive una specie di psicodramma interno: Matteo Salvini dice che andrà a incontrare Draghi "senza pregiudizi" (anche se non vuole un esecutivo fino al 2023) con Giancarlo Giorgetti che (finalmente) rompe un lungo silenzio e conferma di essere lo sponsor, insieme a Luca Zaia, di SuperMario, definito "un fuoriclasse come Ronaldo che non può stare in panchina". Dalla segreteria politica del Carroccio la linea condivisa è quella del "proviamoci", e le elezioni sbandierate dall'estate del Papeete? Vedremo.



Infine Giorgia Meloni, eroica, stoica, coerente, che rimane ferma sul no alla fiducia al governo Draghi e che, dall'opposizione, si prepara a passare all'incasso elettorale (prima o poi anche in Italia si voterà).



4 febbraio 2021, requiem per il Centrodestra.