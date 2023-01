La Lega colpisce chi deturpa le opere. Arresto in flagranza, un anno di galera

E' quanto propone la Lega con un disegno di legge presentato al Senato

"Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 1.500 chiunque imbratta i siti ovvero le teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' in ogni altro ente e istituto pubblico". E' quanto propone la Lega con un disegno di legge presentato al Senato.

Il disegno di legge mira - osservano i proponenti - "a introdurre un regime sanzionatorio per le condotte di coloro i quali imbrattino i siti ovvero le strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' in ogni altro ente ed istituto pubblico". La nuova fattispecie delittuosa, inserita nell'articolo 518-duodecies del codice penale, "sanziona dunque le condotte di chi, recandosi nei luoghi della cultura per dimostrazioni propagandistiche e di protesta quali sono state quelle di "Just Stop Oil", ponga in essere atti che rischino seriamente di danneggiare o ledere l'integrita' di beni culturali esposti al pubblico, vandalizzando i siti di esposizione, protezione e conservazione dell'opera, affiancandosi alle pene gia' previste per chi realizzi un effettivo danno al bene culturale".

Si intende "in tal modo, rispondere a una precisa scelta di politica criminale: rafforzare ulteriormente la tutela, anticipando la soglia di punibilita', del bene giuridico protetto dalla norma, ossia la conservazione del nostro inestimabile patrimonio culturale". In secondo luogo - si aggiunge - si vuole iscrivere il delitto di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici di cui all'articolo 518-duodecies del codice penale tra le ipotesi di cui all'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, ovverosia tra i reati punibili con l'arresto facoltativo in flagranza; gli agenti di polizia avranno la facolta' di arrestare chiunque venga colto in flagranza di danneggiamento e deterioramento di un bene di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico".