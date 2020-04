Imprese, il governo le ha dimenticate:il racconto di chi non ha ricevuto nulla

Sull'efficacia delle disposizioni che il governo Conte ha preso per venire incontro alle difficoltà incontrate dal mondo degli imprenditori se ne può e se ne sta discutendo: da un lato stanno coloro che vivono di burocrazia e fogli excel secondo i quali le misure potrebbero essere adeguate, dall'altro coloro che immersi nel mondo produttivo reale erano già abituati al pacchetto di incredibili angherie progettate dallo Stato e che ora si trovano a far fronte all'ennesimo inasprimento di esse, anche se rivestite da un sottile strato di propaganda che vuole farle apparire come gli aiuti della Croce Rossa.

Oggi voglio riportare l'esperienza di uno di questi imprenditori del mondo reale, Laura Vablais, imprenditrice ligure con un’azienda attiva da 33 anni nel settore delle promozioni nei punti vendita e che opera con 250 tra dipendenti e collabori. Laura ha tenuto aggiornato sulla sua pagina facebook una sorta di blog giornaliero aggiungendo tutte le difficoltà che man mano incontrava mentre cercava di ottenere i vari aiuti predisposti da Conte. Lo riporto quindi integralmente, merita di essere letto per avere una panoramica delle difficoltà pratiche incontrate da uno dei tanti imprenditori ai quali il virus se non ha ammazzato gli affetti ne ha ammazzato sicuramente il business.

Giorno 7 marzo: chiusura attività - incasso di marzo = - 80% - incasso di aprile 0 euro - incasso previsto di maggio 0 euro -

1) “tranquilli vi spostiamo le rate dei finanziamenti” = rate spostate, interessi delle rate spostate spalmate sulle rate rimaste . Costo 650 euro - aiuto dello stato : zero

2) nonostante la chiusura attività: affitto marzo e aprile pagato - amministrazione pagata - le bollette continuano ad arrivare e si pagano- rate auto continuano ad arrivare e si pagano- per maggio e giugno il proprietario del mio ufficio ( dopo una mia telefonata e grazie al fatto che ho sempre pagato puntuale) accetta la mia richiesta di sospendere l'affitto di maggio e giugno (si è raccomandato di continuare a pagare l’amministrazione) - aiuto ricevuto dallo stato : euro ZERO, l’aiuto è solo del padrone di casa

3) bonus 600 euro : dato anche a chi ha continuato a lavorare (per cui è stato una sorta di regalo), ma non importa, buon per loro, peccato che un milione di Italiani (molti dei quali davvero fermi), me compresa ad oggi non l’abbiano ricevuto - aiuto dello stato x me : Euro 0- (ps: dal 21 aprile l’INPS su Twitter praticamente non risponde più per cui chi non ha preso il bonus è pure ignorato e non capisce se avrà speranze o meno. Andate su Twitter e leggete i commenti degli utenti giustamente incazzati.)

4) finanziamento 25.000 a tasso zero o quasi (per pagare le spese che stiamo sostenendo non lavorando) - Non è vero, i tassi ci sono (bassi in proporzione alla normalità ma ci sono) ed ogni banca fa come vuole . La mia fa un tasso più alto di altri, ma quella ho di banca. Non è che posso andare in un’altra per chiedere i 25.000 euro - NB : per darti questi soldi devi comunque essere buon pagatore, avere un fatturato di oltre 100.000 euro (per avere i 25.000 euro interamente) e presentare dichiarazione redditi del 2018. Lo Stato si fa garante ma se non paghi prima ti prendono tutto ciò che hai e poi se mai bussano allo Stato, ma se non hai niente con il cavolo che te li danno (vediamo a chi e a quanti lo daranno). Quindi aiuto da parte dello Stato 0. Esso mi farà si da garante ma sarò io che pagherò i debiti che sto facendo a causa della chiusura della mia attività

5) 26 aprile nuovo decreto : al 4 maggio riapertura di tantissime attività (compresa la mia ma con restrizioni). Nei supermercati, dove svolgo la mia attività, le restrizioni non mi permettono di far lavorare il mio personale. Il 27 aprile a seguito del perdurare delle restrizioni ricevo l’ANNULLAMENTO da parte di alcuni clienti del lavoro che avevo e la conferma dagli altri che nei supermercati per maggio non potremmo andare (inoltre pare non possano pianificare nulla nemmeno per i mesi a venire, come pianificare del lavoro con le restrizioni in essere che non sappiano fino a quando dureranno). Il fatturato di maggio sarà quindi a ZERO. Aiuto dallo stato : euro zero. Ma che vuoi ? Ti ho fatto aprire l’attività se non lavori problema tuo, e scordati anche i 600 euro, sei aperto.

6) pagamento INPS trimestrale. Nonostante la chiusura di marzo abbia vanificato gli utili dei primi due mesi, nonostante la chiusura di aprile abbia portato solo spese e a maggio molti di noi anche se aperti non incasseranno, l’INPS trimestrale (oltre 900 euro) si pagherà ugualmente al 30 giugno invece che al 16 maggio ma si pagherà - aiuto dallo stato 0. Per l’INPS annuale si parla di migliaia di euro che si pagano in base all’utile dello scorso anno, per ora non sappiamo niente ma andrebbe pagato a fine giugno e a fine novembre.

7) acconti tasse di giugno e novembre : boh! Non si sa ancora niente, Conte non ne ha parlato e non c’è scritto nulla nel decreto.

Ora, io parlo per me, una piccola realtà, una piccola agenzia con costi relativamente bassi in proporzione ad altre ditte, per cui mi farò un po’ di debiti e se Dio lo vorrà, usciremo da questo casino. Se non muoio di crepacuore ce la posso fare ma pensate alle ditte che hanno molte più spese fisse, come faranno? Pensate a chi organizza eventi, ad agenzie che lavorano per mesi e che per il 2020 non incasseranno nulla, che hanno lavorato inutilmente perché gli eventi sono stati annullati. Qui parliamo di milioni di italiani in ginocchio molti dei quali non si rialzeranno più ed altri che al 4 maggio riapriranno ma lavoreranno poco e niente. Attenzione, non penserete mica che cit : “ Andrà tutto bene" davvero?