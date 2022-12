Le ONG hanno preso soldi dall'Europa? Il testo dell'interrogazione leghista

Interrogazione alla Commissione



Fare piena luce sui finanziamenti alle due ong coinvolte nel Qatar-gate (“Fight Impunity” e “No Peace Without Justice”). Questo chiede un'interrogazione a Parlamento europeo presentata oggi pomeriggio dalla Lega.



Interrogazione prioritaria con richiesta di risposta scritta alla Commissione

Articolo 138 del regolamento

Marco Zanni (ID), Marco Campomenosi (ID)

Oggetto: Finanziamenti europei a ONG coinvolte nel sospetto caso di corruzione del Qatar



Negli scorsi giorni un’indagine della Procura federale belga ha evidenziato una possibile rete di corruzione che ha coinvolto a vario titolo Membri, ex Membri e staff di Istituzioni UE. Paesi terzi, segnatamente il Qatar, avrebbero provato a influenzare l’attività all’interno delle Istituzioni facendo leva anche sulla collaborazione di Organizzazioni Non Governative (ONG).

Alla luce di quanto sinora rilevato, si chiede alla Commissione europea:

1 di indicare se le ONG coinvolte, ovvero “Fight Impunity” e “No Peace Without Justice” abbiano ricevuto finanziamenti attraverso bandi europei e per quali cifre;

2 se le ONG in questione abbiano fornito servizi di studi, consulenza o ricerca per le Istituzioni UE e nel caso i compensi ricevuti per gli stessi.

Presentazione: 16.12.2022