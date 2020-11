IV, "Arriveranno altri parlamentari. Sarò al tavolo politico con Conte"

GOVERNO: RENZI, 'SARO' A TAVOLO POLITICO CON CONTE, IV VUOLE DARE MANO' - "La novità politica che registro in queste ore" è che il "governo deve aprire quel tavolo politico che noi abbiamo chiesto un mese e mezzo fa e che ora il presidente del Consiglio si è impegnato a rilanciare anche su sollecitazione del segretario del Pd, Nicola Zingaretti, e non solo di Iv. Nelle prossime ore parteciperò anche io al tavolo in rappresentanza di Italia Viva ". Lo dice Matteo Renzi in diretta Fb. "Noi vogliamo mettere sul piatto le cose che vanno fatte per il bene degli italiani. C'è finalmente da sbloccare infrastrutture, dare un senso alla prospettiva industriale di questo Paese, da Whirpool ai grandi temi da acciaio a turismo e moda, rilanciare su export e dare una mano all'agroalimentare c'è bisogno di approfondire il tema dei posti di lavoro perchè di soli sussidi non si vive. Alla luce di tutto questo, Italia Viva vuole dare una mano". "Al tavolo politico porteremo le nostre idee e le nostre energie, tanti stanno entrando in Italia Viva, ulteriori parlamentari arriveranno. Chiediamo a tutti di mettere al centro l'interesse del Paese e siamo decisi sul punto di dare una mano perchè questa maggioranza nata per bloccare Salvini, possa avere un futuro", aggiunge Renzi. "E per avere un futuro occorre fare le cose e per questo al tavolo politico di domani o giovedì porteremo una valanga di idee e anche grande tenacia".

IV: RENZI, 'SABATO ASSEMBLEA NAZIONALE DA REMOTO' - "Sabato alle 15, in diretta Facebook e anche nelle dei chat dei membri dell'assemblea nazionale, Italia Viva farà l'assemblea nazionale, da remoto, in un momento importante fra la gestione della nuovo fase politica aperta con il dpcm e dopo il tavolo politico". Lo dice Matteo Renzi in diretta Fb.

IV: RENZI, 'VICENDA OPEN PER ABBATTERCI, NOI ANDIAMO AVANTI' - "Quando siamo partiti un anno e mezzo fa siamo stati messi sotto attacco da una vicenda mediaticamente enorme, la vicenda Open. Le sentenze recenti della Corte di Cassazione ha detto che i sequestri erano illegittimi. Quella vicenda è stata utilizzata per abbattere il volo di Iv. Noi andiamo avanti con il sorriso e portando avanti le nostre idee". Lo dice Matteo Renzi in diretta Fb.

GOVERNO: RENZI, 'A TAVOLO POLITICO IMPEGNI DA QUI AL 2023' - "Da qui al 2023 Iv sarà nelle condizioni di fare un grande lavoro a servizio del Paese. Il tavolo politico apre le prospettive per scrivere gli accordi, le regole e gli impegni da qui al 2023, non si puo' stare insieme solo contro Salvini". Lo dice Matteo Renzi in diretta Fb.