'L'alternativa c'è' anche alla Camera. Tredici i deputati ex 5 Stelle. I nomi

A Montecitorio è stata costituita una nuova componente del Gruppo Misto: "L'alternativa c'è". Vi coinfluiranno alcuni dei deputati espulsi dal Movimento 5 stelle dopo la mancata fiducia al Governo di Mario Draghi. I deputati a farne parte dovrebbero essere 13.

Al momento, sono questi i nomi che circolano nella nuova componente: Massimo Baroni, Andrea Colletti, Pino Cabras, Alvise Maniero, Manuela Corda, Paolo Giuliodori, Rosalba Testamento, Raffaele Trano, Andrea Vallascas, Francesco Sapia, Arianna Spessotto, Maria Laura Paxia e, forse Paolo Nicolò Romano.

M5s: Costanzo, gruppo 'Alternativa'? In fase di avvio - "Sono stata espulsa dal gruppo parlamentare ma sono ancora iscritta al Movimento 5 stelle. Se e' vero che vogliamo formare un gruppo alla Camera che potrebbe chiamarsi 'Alternativa'? E' in fase di avvio, bisogna programmare e strutturarsi. Non possiamo morire e non fare nulla, c'e' da fare opposizione". Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la deputata ex M5s e ora al Misto, Jessica Costanzo. "Se i cittadini e se la base lo reputassero, anche con un voto su Rousseau, sarei disposta a dimettermi", aggiunge.