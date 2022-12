La festa di FdI in una tensostruttura. Il 'popolo di Giorgia' contro Donzelli

Fratelli d'Italia festeggia i primi 10 anni di vita in una tensostruttura. Il "popolo di Giorgia" mugugna contro Giovanni Donzelli

Lei è a Bruxelles e dell'organizzazione della festa per i 10 anni di Fratelli d'Italia non sa nulla, ha lasciato tutto in mano a lui, Giovanni Donzelli, vicepresidente del Copasir e responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia. Look da furetto, la gente lo ha imparato a conoscere per qualche comparsata televisiva. Non passa inosservato. L’appuntamento “per molti ma non per tutti” è a Piazza del Popolo, luogo storico della destra romana, campo di Marte dove si celebrano i trionfi.

Periodo sfortunato per la festa. A Roma piove da due settimane ininterrottamente e quindi la gente è desolatamente poca, bagnata e infreddolita. Solo gli addetti ai lavori -e cioè i quadri regionali- che hanno un solo obiettivo in testa: trovare un candidato per la Regione Lazio nelle prossime elezioni. Roma ieri era particolarmente buia e tetra. Un cielo nero come la pece gravava come un macigno sul Pincio, il “giardino dei francesi” che Napoleone volle per celebrare i suoi fasti e il Valadier gli realizzò.

All’orario dell’inizio fulmini e saette squarciano la bizzarra tensostruttura che ricorda un tendone per l’accoglienza della Protezione Civile. “Ma chi ha fatto ‘sto obbrobrio?” –si chiedono gli attivisti. Freddo, pioggia e fango rendono da subito invivibile l’ambiente. La gente è a disagio ma c’è da festeggiare un evento importante, come recita un cartellone infracicato dall’acqua: “10 anni di amore per l’Italia”.