La lezione del coronavirus

Io credo che la prima manovra del Governo Mondiale - che esiste nei fatti ma opera sottotraccia - sarà quella di abolire i paradisi fiscali.



La seconda sarà quella di tassare i ricchi per finanziare gli interventi di riparazione del Pianeta.



La forza lavoro 'liberata' dal crollo della produzione industriale potrà essere impegnata per decenni in attività di riparazione del Pianeta, finanziate da un sistema fiscale molto progressivo in un tessuto economico che si è liberato dal malaffare.



Molto urgente è la realizzazione di una mega condotta per travasare nella depressione del El Quattara l'acqua dei ghiacciai dai Poli e generare energia.



Ma non può realizzarsi alcuna soluzione "tecnica" planetaria senza massicci investimenti nell'educational per formare cittadini di società coese e solidali. La Tecnica ha bisogno del sostegno del Popolo; un popolo che deve essere a tal punto educato da sentire l'Altruismo come appetito.



Il dominio che la Tecnica eserciterà sul Capitale e sul Politico dovrà avere necessariamente un carattere umanista: la versione 'matura' e responsabile del populismo.

E' necessario che nella contesa tra Valori Umani Fondamentali e Terra contro Capitale e Rendita escano vincitori i primi. Il Popolo infatti nutre la propria identità con Valori Umani Fondamentali.