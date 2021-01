Lombardia incapace di intendere, ma capace di fare solo i propri interessi

Di Felice Antonio Vecchione*

La Lombardia è finita in zona rossa per un errore di Fontana. Qualche giorno fa i giornali riportavano una dichiarazione del sindaco di Peschiera Borromeo che si lamentava con la Regione Lombardia di aver inviato a Roma tabelle sbagliate dove si sommavano guariti e i contagiati al che Fontana concludeva promettendo di riparare. Ormai è chiaro che la Lombardia è in mano a dei fessi e mi chiedo quanto dobbiamo aspettare prima che la magistratura intervenga dichiarando l’intera giunta incapace di intendere ma capace di voler fare solo i propri interessi?

*UN CITTADINO, NON UN POLITICO

MOVIMENTO DEMOCRATICO "ITALIA INSIEME"