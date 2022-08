La Piazza continua a far rumore: Salvini e Berlusconi, le anteprime di Affari

La Piazza di Affaritaliani.it fa notizia: la seconda serata di Ceglie Messapica con Salvini e Berlusconi su tutti i giornali

La nuova edizione de "La Piazza", il salotto politico estivo di Affaritaliani.it a Ceglie Messapica (Brindisi), continua ad attirare l'attenzione di tutti i media italiani. Dopo la prima serata di venerdì 26 agosto con ospiti Giorgia Meloni e Antonio Tajani, intervistati dal direttore Angelo Maria Perrino, la kermesse di Affaritaliani.it continua a conquistare i titoli dei giornali con la seconda serata di sabato 27 agosto, che ha visto la partecipazione di Matteo Salvini e Silvio Berlusconi.

Stasera, domenica 28 agosto, in programma la terza serata de La Piazza.

Repubblica si concentra sulle parole di Salvini e le interpreta come una risposta diretta a Giorgia Meloni, con una "sfida" interna andata in scena dalla stessa piazza di Ceglie Messapica. "Salvini, nella piazza di Ceglie, in serata insiste su alcuni temi-chiave della sua corsa elettorale. Come la necessità, finora non ravvisata dagli alleati, di indicare ministri prima del voto. Spazio anche per Silvio Berlusconi che, scrive Repubblica, "nel suo intervento telefonico con la piazza di Ceglie preferisce punzecchiare Calenda («Stravagante la sua proposta di fermare la campagna elettorale per affrontare il caro-bollette»), accusare gli avversari di copiare il metodo comunicativo delle “pillole” quotidiane, annunciare che sbarca su Tik Tok, e infine rivendicare quella che ritiene la sua peculiarità: «Nessun leader della politica ha mai lavorato tranne me»".

Michelangelo Borrillo, inviato a Ceglie Messapica del Corriere della Sera, inizia il suo lungo racconto della serata della kermesse di Affaritaliani con una metaforca calcistica. "«La partita finisce quando l’arbitro fischia». Sarà perché il suo arrivo a La Piazza — l’appuntamento politico di fine agosto organizzato da Affari Italiani con Comin & Partners — è contemporaneo all’ingresso in campo del suo Milan a San Siro, ma le prime parole di Matteo Salvini sul palco di Ceglie Messapica sono una metafora calcistica. L’assist al leader della Lega arriva dalla prima domanda del direttore di Affaritaliani Angelo Maria Perrino: alle ultime elezioni Salvini fu il più votato ma il Quirinale non gli conferì l’incarico di premier; Giorgia Meloni, invece, nel caso il centrodestra vincesse e FdI fosse il primo partito non vede alternative alla sua ascesa a Palazzo Chigi", si legge sul Corriere della Sera. «A un mese dal voto mi sembra un dibattito prematuro — la risposta di Salvini — la Costituzione detta i modi e i tempi dell’incarico. Ma siccome sono un inguaribile ottimista — ed eccolo il gol, in contemporanea con quello del milanista Leao al Bologna — penso che la Lega possa diventare il primo partito. Poi dal 26 settembre Mattarella farà quello che riterrà opportuno»". Sempre sul Corriere della Sera, spazio anche per l'annuncio di Berlusconi sullo sbarco su TikTok.

Doppio spazio per "La Piazza" anche su La Stampa, che nel pezzo di cronaca si concentra sull'alt di Salvini a Meloni su Palazzo Chigi. Massimiliano Panarari si sofferma invece sull'annuncio di Berlusconi su Tik Tok e propone un'analisi a metà tra il leader di Forza Italia che vuole continuare a stare al passo coi tempi e sulla funzione del social network.

Anche il Giornale parla de "La Piazza" in due diversi articoli, ma stavolta lo spazio maggiore è riservato a Silvio Berlusconi, includendo l'annuncio di Tik Tok in un più ampio articolo sui piani del leader di Forza Italia per la giustizia. Si parla poi anche della serata di Salvini a Ceglie Messapica.

Anche su Il Messaggero si parla di "attriti" sulla scelta del premier nel centrodestra.

Cita "La Piazza" anche il Fatto Quotidiano, che accusa Salvini di "copiare" la campagna elettorale di Meloni.