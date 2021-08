"La Piazza" fa rumore: pioggia di critiche sull'elogio di Emiliano a Salvini

"La Piazza" fa rumore: l'apertura di credito di Michele Emiliano nei confronti di Matteo Salvini fa discutere il mondo politico

Anche il giorno dopo, "La Piazza" di affaritaliani.it fa rumore. Hanno infatti colpito il mondo politico le parole di Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia ed esponente Pd, che ha pubblicamente elogiato Matteo Salvini, leader della Lega, che proprio alla kermesse di Ceglie Messapica (Br) ha ufficializzato la sua intenzione di proporsi come prossimo Presidente del Consiglio. Un'uscita inaspettata, che ha spinto molti esponenti politici a commentare.

BONELLI (EUROPA VERDE): "EMILIANO? SPERIAMO SI RAVVEDA..."

Il co-portavoce nazionale di Europa verde, Angelo Bonelli, in una nota congiunta con i co-portavoce regionali della Puglia, Fulvia Gravame e Domenico Lomelo, ha detto: "Caro Emiliano, cosa ti e' successo? Ci sembra allucinante dire che Salvini stia facendo un grande sforzo per delineare una visione di Paese, senza spiegare che questa visione e' antitetica alla cultura democratica, ecologista, solidale e finanche liberale del nostro Paese. Pensiamo a come Salvini affronta la questione dei diritti umani e dei migranti o il tema dei reati contro l'odio transfobico e a tutto il tema dell'accoglienza dei profughi politici, anche in relazione alla tragedia dell'Afghanistan. A questo punto speriamo in un tuo ravvedimento operoso".

STEFANO: "EMILIANO? ADESSO LETTA DICA QUALCOSA"

Il Senatore Dario Stefano si è autosospeso dal Pd lo scorso 5 agosto, dopo aver appreso che Emiliano, avrebbe appoggiato ricandidatura del sindaco uscente di Nardò (Lecce), Pippi Mellone, di estrema destra: "Emiliano dice di apprezzare la visione di Paese che Salvini, con fatica, sta disegnando. A me questa dichiarazione imbarazza e penso imbarazzi tutti coloro i quali votano Pd. Mi aspetto che Letta dica qualcos. Dal giorno della mia autosospensione dal Pd ad oggi non è accaduto niente. Resto ancora autosospeso dal Pd e attendo un segnale da parte del segretario nazionale del Partito democratico".

AMATI: "E' INCREDIBILE LA SOGGEZIONE PSICOLOGICA DEL PD"

Il presidente della commissione pugliese al Bilancio e alla programmazione, Fabiano Amati, che a gennaio 2020 è stato tra i candidati alle primarie per la scelta del candidato governatore per la Puglia, ha detto a LaPresse: "Le parole di Emiliano su Salvini? Forse si sta candidando alla Presidenza della Repubblica. Battute a parte, si tratta più verosimilmente di dissipazione di parole per pesca a strascico, sicché alla fine anche creare un po' di stupore per qualche paginata di giornali è un guadagno".

"Il tutto sino alla prossima puntata, quando gli potremo sentir dire che "Salvini è il male assoluto", senza nemmeno ricordarsi delle parole di oggi. La cosa incredibile è che il mio partito, in preda a un'ingiustificabile soggezione psicologica, accoglierà queste parole scrollandosi un po' le spalle, sorridendo e pensandolo un po' guascone. Come se l'amministrazione pubblica non fosse una cosa seria, fatta di soluzioni ai problemi, e Salvini il promotore, assieme ai Cinque stelle, della cessione - per esempio - delle centrali idroelettriche alle regioni del nord, per un vantaggio in termini d'introiti di 260 milioni all'anno".

"Un presidente di regione meridionale dovrebbe, invece, parlare della Lega per chiedere conto di quella decisione e soprattutto auspicare un riallineamento di questo squilibrio, reclamando il corrispettivo in favore del sud sulla produzione elettrica di Cerano (Brindisi, ndr). E invece no", dice Amati. "Un'altalena di complimenti o attacchi, in base alle necessità del momento, senza uno straccio di merito e come se la politica fosse un gioco di società o una discussione in piazza", conclude.

BELLANOVA: "LE PAROLE DI EMILIANO? NON MI STUPISCONO AFFATTO"

Teresa Bellanova, ex ministra di Italia Viva, scrive: "L'elogio sperticato di Michele Emiliano a Salvini non ha nulla di stupefacente, come d'altra parte solo gli ingenui possono meravigliarsi del sostegno di Emiliano a Pippi Mellone. Mi chiedo cosa ne pensi il Pd pugliese e poi quello nazionale, che poco più di un anno fa aveva accusato Italia Viva di voler consegnare la Puglia alle destre. Diciamo che questo lavoro lo sta già facendo il Presidente della Regione Puglia magnificamente, e non da ora. Naturalmente è una domanda retorica: so bene che non arriverà né una parola di condanna né tantomeno un richiamo a un minimo di decenza. Noi invece continuiamo a pensare che a tutto questo si risponde con un più di impegno politico e lavorando con pazienza, umiltà, tenacia, per aggregare un fronte riformista, che esiste ed è politicamente criminale continuare ad umiliare".

ORFINI: "LA VISIONE DI SALVINI? TOTALMENTE ALTERNATIVA ALLA NOSTRA"

Anche il deputato del Pd Matteo Orfini di dissocia dalle parole di Emiliano: "Che Matteo Salvini stia facendo 'un grande sforzo per delineare una visione di Paese' mi pare abbastanza evidente. Ma quella visione e' totalmente alternativa alla nostra. E su questo spero che nessuno nel Pd abbia dubbi".