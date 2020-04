"La popolarità di Conte calerà presto. Il governo ha sottovalutato il virus"

Come sta affrontando il governo Conte la crisi economica generata dal coronavirus?

"Verrebbe da chiedersi innanzitutto come l’ha affrontata, visto che solo molto tempo dopo il 31 gennaio ossia molto tempo dopo che ha dichiarato lo stato di emergenza con tanto di pubblicazione su Gazzetta Ufficiale, ha iniziato a muoversi. Credo ci sia stata una diffusa sottovalutazione da parte del Governo. Lo dico perché il 27 gennaio sono stato il primo a chiedere al Governo di sospendere i voli con la Cina. Le faccio un altro esempio: il 26 febbraio 2020 in Aula a Montecitorio con parere favorevole del Governo, viene accolto l’ordine del giorno a mia firma su emergenza COVID e, in particolare, sull’impegno del Governo a dotare di Dispositivi di Sicurezza (mascherine, ecc.) il personale medico e sanitario. Il 26 febbraio in Italia i contagiati COVID erano 400 in tutto. Quanto ci ha impiegato il Governo Conte a realizzare quell’impegno? Siamo a quasi metà aprile, con oltre 18.000 morti, e in Italia abbiamo ancora il problema delle mascherine ai medici e agli infermieri che continuano ad ammalarsi. Basta questo per rispondere alla Sua domanda. Non è polemica questa, è la foto della verità".

Cura Italia, Dl Imprese e Decreto Aprile. Sono provvedimenti sufficienti?

"Il Presidente Berlusconi e poi il nostro vice presidente Tajani da subito hanno dato la cifra esatta della drammatica situazione sanitaria ed economica. Al Governo che il 7 marzo annunciava lo stanziamento di 7 miliardi, dissero subito che ce ne sarebbero voluti almeno 50 di miliardi, almeno. Da Berlusconi e da tutti noi c’è stato sempre un approccio collaborativo. Mai ricambiato. Hanno dovuto sfornare una serie di decreti per fare ciò che avrebbero potuto fare in un decreto unico seguendo le nostre proposte. E se da una parte gli stanziamenti sono insufficienti, dall’altra il Governo ha scelto le procedure ordinarie per affrontare una situazione straordinaria. Vedi la questione INPS. Avevamo proposto, prima che facessero i decreti, di fornire liquidità immediata alle partite iva, ai professionisti, agli artigiani, ecc. Come? Delegando le banche e le poste ad accreditare direttamente su conto corrente le somme. Una sorta di “F24” al contrario. Cosa ha fatto il Governo? Ha delegato tutto ad INPS che si è di fatto trovato impreparato e non ha saputo gestire la mole di richieste. Il risultato è che una marea di gente in difficoltà aspetta ancora l’elemosina dei 600 euro di marzo e chissà quanto passerà. Per non parlare poi del pasticcio fatto sulla gestione dei rapporti con le casse di previdenza private. Allo stato risulta che alcuni professionisti hanno avuto i 600 euro, altri, invece, no perché con il nuovo decreto tale erogazione è esclusa".

Perché il Centrodestra afferma che è mancata una vera collaborazione? Il governo non ha ascoltato le vostre proposte?

"Le ho fatto solo un cenno di proposte fatte con responsabilità e che o non sono state ascoltate oppure sono state messe in atto con ritardo che, in questi casi, non ci possiamo permettere. Eppure dovrebbe essere da apprezzare il nostro comportamento. Il Presidente Berlusconi ha detto che occorre, in questi casi, stringersi attorno a chi governa. Bene, lo abbiamo fatto. Ma perché non ascoltarci? Perché prima di chiudere a zona rossa tutto il Paese hanno impiegato giorni da quando glielo avevamo chiesto noi? E perché annunciare una chiusura e permettere la fuga dal nord al sud senza aver predisposto i controlli in uscita e in entrata prima? Perché l’uso delle forze armate per i controlli solo dopo giorni e giorni dalla nostra corale richiesta? Tutte queste cose Forza Italia le ha rappresentate in maniera lucida e trasparente".

Pensa che in autunno possa esserci lo spazio per un governo di unità nazionale? Conte andrà avanti?

"Io personalmente non ho mai creduto ai Governi di unità nazionale. Credo nella necessaria esistenza di una maggioranza eletta e di una opposizione responsabile. E poi ha ragione, anche qui, il Presidente Berlusconi: il Governo vuole una opposizione servente, che è diverso dalla opposizione collaborativa. Credo che sia ipocrita e irresponsabile non intervenire per opporsi ai clamorosi errori di questo Governo. Conte ora gode di un momento di popolarità altissimo. Ma se tutte le misure che continuerà ad intraprendere saranno come quelle finora realizzate, credo che la sua popolarità scenderà presto e di parecchio".