La reggia a Manhattan da 26 mln, ospiterà l'ambasciatore Onu. Paga l'Italia

Farnesina, la villa su 5 piani vicino a Central Park. Scoppia il caso

La notizia che arriva da New York ha dell'incredibile. La Farnesina ha deciso di acquistare una reggia a Manhattan da 26 milioni di dollari, destinata a diventare la residenza dell'ambasciatore italiano dell'Onu. Ospiterà Maurizio Massari, nominato dall'ex ministro Di Maio nel 2021. Una "residenza unifamiliare" - si legge sul Fatto Quotidiano - su cinque piani situata nell’elegante quartiere Carnegie Hill, a due passi da Central Park, grande mille metri quadrati che includono: cinque camere da letto, due terrazze esterne separate, due palestre, otto bagni, un bagno turco e una sauna, cinque camini e una cucina. Al terzo, una maestosa biblioteca "rivestita in pino nodoso importato dall’Inghilterra e un salotto modellato sulla biblioteca della Kenwood House di Londra". Tutti i piani sono collegati da un ascensore interno. Più che una casa, una reggia, di più: "Un pezzo unico della storia di Manhattan".

La Farnesina - prosegue il Fatto - conferma l'acquisizione al patrimonio dello Stato. Il contratto è stato stipulato nella settimana del Ringraziamento e perfezionato pochi giorni prima della fine del 2022. L’operazione è tanto fresca che non si sa ancora a quale capitolo di bilancio sarà imputata. Non è chiaro chi l’abbia imbastita, è certo invece che sia andata in porto col ministro Tajani e che sarà assegnata all’ambasciatore Maurizio Massari, nominato da Di Maio nel 2021. Quella precedente, considerata "inadeguata" e con "spazi angusti", valeva 19 milioni. Ma ancora non è stata venduta.