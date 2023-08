La Russa-Schlein, scontro sulla pasta alla norma. "Piatti poveri più saporiti"

Tra La Russa e Schlein si litiga anche sulla pasta alla norma

Tra governo e opposizione ora si litiga anche sulla pasta alla norma, il piatto preferito da Ignazio La Russa. Come ricorda la Stampa, "ne ha dato dimostrazione svariate volte, citando la ricetta siciliana ad ogni piè sospinto, l’ultima ieri per difendere il suo collega di partito, ministro e cognato della premier, Francesco Lollobrigida. Sfottuto per una delle sue uscite controverse, quella sui poveri che spesso mangiano meglio dei ricchi.

"Anche stavolta, pure sul ministro Lollobrigida, molti capiscono Toma per Roma. Lui confronta le diverse abitudini alimentari degli americani rispetto alle nostre e loro 'capiscono' invece che stia parlando di reddito di cittadinanza. Lollobrigida censura i Paesi dove 'la scelta alimentare è legata al censo' e loro 'capiscono' il contrario. Senza contare che anche a seguire i loro errati contorcimenti è comunque vero che un piatto povero come la pasta alla norma (pomodoro, melanzane e ricotta salata) è per me più buono e salutare di qualsiasi pietanza costosa. Se vogliono potrei invitare a pranzo Schlein e compagni per fare verificare di persona". Lo scrive su facebook il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in merito alla polemica scaturita dalle parole pronunciate dal ministro Lollobrigida su cibo e poveri.

Pronta la risposta di Schlein. "Ho letto dell'invito di La Russa a mangiare pasta alla norma, è un piatto che mi piace ma preferirei vederci in parlamento e non a pranzo: per aiutare le famiglie a fare la spesa". Lo dice Elly Schlein partecipando all'iniziativa di Fornaci Rosse a Vicenza. "Ci sono regioni che hanno bambini che non ce la fanno a fare due pasti proteici al giorno, ha aggiunto Schlein: "Quando ho letto le dichiarazioni di Lollobrigida ho pensato che le parodie non servono più". E ancora: "Il prezzo della pasta aumentato del 25% nelle città. No, mi dispiace, i lavoratori poveri non mangiano più e meglio dei ricchi".