La sinistra aggiorna Marx con Fagioli. Due anni di incontri con Giorgio Galli

Oltre due anni pieni, 2018-2020, ricchi di appassionati incontri, di confronti mai stucchevoli e frivoli, ma preziosi, di felici intuizioni nella comprensione con acuta prontezza della realtà sociale, quella meno manifesta. Ora sono diventati ricordi e memorie indelebili di un autentico signore, Giorgio Galli, di un modo d'essere sempre attentissimo per l'interlocutore, cui prestava ascolto e presenza attiva. Un feeling eccezionale. Il suo mantra: "noi come i clerici vagantes di un tempo non dobbiamo mai stancarci, dobbiamo insistere in questa nostra continua, affascinante ricerca di provare e riprovare, perchè può succedere che dalla palude che ci circonda affiorino i germi del cambiamento possibile". La ricerca di un cambiamento possibile della società e di tutte le persone che la abitano e ci vivono, la sua ossesione. "La nostra visione della società è quella utopica ideata e progettata da Riccardo Lombardi: una società più ricca perchè diversamente ricca".



Nasce così nel revival storico l'idea, seguita alla discussione sul saggio dell'economista Andrea Ventura 'Il flagello del neoliberismo- Alla ricerca di una nuova socialità' (L'Asino d'oro, 2018), del libro scritto a due mani: 'La sinistra eretica. Da Lombardi a Varoufakis, per rifare l'Europa' (Biblion edizioni 2019). Lombardi e Varoufakis vissuti in epoche diverse entrambi economisti e politici eretici stanno nel cambiamento possibile? "Sì a pieno titolo come del resto Marx, frettolosamente abbandonato dopo il crollo del Muro di Berlino, e forse anche prima. Ma, attenzione, di Marx occorre aggiornare e, direi, completare il pensiero, necessario ma insufficiente". Come si fa questa grande operazione culturale? "Bisogna rifarsi, prendere dalla 'teoria della nascita' dello psichiatra Massimo Fagioli, dalla sua idea straordinaria della distinzione tra 'bisogni ed esigenze' all'insopprimibile rapporto interumano ed in particolare al rapporto uomo-donna, da elevare a statuto di scienza come sosteneva, dall'assoluta uguaglianza per la nascita di tutti gli esseri umani alla contestuale diversità tra tutti gli esseri umani, fino al superamento del comunismo". Molti ci hanno provato ma hanno miseramente fallito. "Ci dobbiamo rifare al loro corpus teorico".



C'è allora una sostanziale differenza tra il corpus teorico di Lombardi e Varoufakis e di Marx e quello dello psichiatra dell'Analisi collettiva? "Esattamente: il corpus teorico sull'essere umano, sulla realtà umana, è solo nella 'teoria della nascita' di Fagioli". Galli, fine ed attento studioso delle novità culturali emergenti oltre che politologo, scrittore prolifico, ed eminente storico, ricava un ulteriore spunto su cui lavorare dal saggio 'Una depressione' (L'Asino d'oro, 2020) ed in particolare dalla prefazione della psichiatra Annelore Homberg laddove ipotizza che Fagioli abbia iniziato la ricerca (e la cura) nei seminari sulla depressione a partire dal 1989, ossia dal crollo del Muro di Berlino. "E' un collegamento che mi ha molto colpito ed interessato, non è solo affascinante ma intrigante: andrebbe sviluppato come abbiamo fatto con 'La sinistra eretica, da Lombardi a Varoufakis, per il futuro dell'Europa'. Quel crollo ci parla di una illusione, di una grande delusione, per una liberazione promessa ma disattesa, per milioni e milioni di persone: ma anche di un fallimento che esplode in quel drammatico crollo ma che maturava da decenni. E quest'evento epocale pone, impone, come giustamente diceva Fagioli, il superamento del comunismo".



La traccia anche questa volta era stata già segnata e tale però resta, come l'aspirazione dell'autore del 'Bipartitismo impefetto-Comunisti e democristiani in Italia' (Il Mulino, 1967) di poter un giorno incontrare e confrontarsi con l'Analisi collettiva. Ci resta, allora, di questo socialista senza tessera recentemente scoparso all'età di 92 anni, il bel ricordo delle sue parole: "Il mondo è oggi governato dalle multinazionali: arricchirsi impoverendo. Preso atto che una minoranza s'arricchisce sempre più e la maggioranza impoverisce sempre più, non solo economicamente, non è vero che l’alternativa dai tratti socialisti non c’è: sta nelle mani di tutti noi e soprattutto dei giovani che mandano significativi segni di rifiuto dello status quo imposto dal capitalismo finanziario. Direi di più: nell'era della rivoluzione informatica, la minoranza che legge libri, che si informa per conoscere e saper selezionare le informazioni, sarà l’avanguardia dei clerici vagantes".