Landini: "Festa dei lavoratori, non del governo. Mobilitazione continua" VIDEO

Primo maggio e decreto Lavoro, Landini: "Oggi è la festa del lavoro, non del governo"

"Su 365 giorni dell'anno, il governo doveva convocare il Consiglio dei ministri proprio oggi? Oggi è la festa del lavoro, non è la festa del governo. Rivendico il valore di questa giornata. Il governo deve pensare al lavoro tutti i giorni dell'anno, non solo il primo maggio". Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, dalla manifestazione a Potenza.

Governo, Landini: "Senza risposte mobilitazione continua"

"Se non avremo risposte dal governo, siamo pronti a continuare la mobilitazione finche' non avremmo ottenuto risultati".

CGIL, CISL E UIL: PRIMO MAGGIO A POTENZA. GUARDA GLI INTERVENTI

1 maggio: Landini, non si può essere poveri lavorando

"Noi abbiamo invitato Giorgia Meloni a Rimini perché abbiamo chiesto al governo di cambiare politiche quindi è venuta al congresso, è stata gentile ma sta facendo delle cose che vanno in un'altra direzione, che non è quella di cui ha bisogno il Paese. Ci vuole una strategia, la gente non arriva a fine mese, non si può essere poveri lavorando, i giovani sono precari e molti se ne devono andare in un altro Paese".

1 maggio, Landini: oggi la repubblica è fondata su sfruttamento

"Se vogliamo dare un futuro al nostro Paese e all'Europa bisogna avere un progetto, una strategia. E questo non sta avvenendo. Oggi la nostra è una repubblica fondata sullo sfruttamento, sulla precarietà e la povertà. C'è bisogno di fare una battaglia".