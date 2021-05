Landini (Cgil): "Serve lo statuto per la sicurezza sul lavoro"

"Simbolicamente potremmo dire che è il momento dello statuto per la sicurezza del lavoro. La volontà che come Cgil, Cisl e Uil ci ha portato a organizzare questo evento è che vogliamo aprire una vertenza sulla sicurezza del lavoro. Vogliamo portare a casa risultati e pensiamo ad un accordo che coinvolga tutti. Per questo organizzeremo anche una settimana di iniziative sui territori". Lo dichiara il segretario della Cgil, Maurizio Landini, all'assemblea unitaria di Cgil, Cisl e Uil sulla sicurezza sul lavoro. Le risorse del recovery sono "senza precedenti e rappresentano un'occasione storica per ridisegnare un paese che crea lavoro, ma il tema è che ci deve essere un obiettivo chiaro: il lavoro che si crea deve essere sicuro e stabile". All'assemblea promossa dai confederali sul tema 'Fermiamo la strage nei luoghi di lavoro', continua avvertendo che "le risorse alle imprese devono essere condizionate al rispetto delle leggi e dei contratti. Questo vuol dire - aggiunge- l'estensione in tutti i luoghi di un rappresentante per la sicurezza e che sia coinvolto". Inoltre i sindacati chiedono l'introduzione di una "patente a punti per valorizzare e incentivare chi rispetta le norme" e che consente di"bloccare la produzione a chi non lo fa".

