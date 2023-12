Lega, Borghi: "Non voterò mai il Mes. Piuttosto mi taglio una mano..."

"E' impossibile ratificare un trattato senza aver prima confutato quei punti che ho sollevato e che non sono stati smentiti"

"Probabilmente Barelli, che non ha Twitter, non ha letto il mio post che ha avuto più di 4 milioni di visualizzazioni. Glielo farò avere. E' impossibile ratificare un trattato senza aver prima confutato quei punti che ho sollevato e che non sono stati smentiti". Così Claudio Borghi, capogruppo della Lega in Commissione Bilancio del Senato, commenta con Affaritaliani.it la posizione di Forza Italia espressa dal capogruppo alla Camera Paolo Barelli, che ha chiesto di ratificare il Mes giovedì 14 per rasserenare i Paesi europei, atto utile alla trattativa della riforma del Patto di Stabilità.



"La posizione di Borghi Claudio è chiarissima: non voterò mai il Mes, piuttosto mi taglio una mano. Laddove si arrivasse a una discussione in Parlamento spiegherò la mia posizione dettagliatamente. Ma come ha detto il ministro Giorgetti spetta al Parlamento decidere. Non ci saranno decreti o altro, per questo non posso dire quale sia la posizione della Lega. Ogni parlamentare è libero. Ma la mia è chiarissima", conclude Borghi.