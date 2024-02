Stampa, "errore" alla Camera. Fontana al governo: "Ci vuole rispetto"

Camera, Fontana al governo: "Ci vuole rispetto"

"Invito il governo ad avere più rispetto per i lavori del Parlamento". A dirlo, nell'Aula di Montecitorio è il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, rivolgendosi al sottosegretario alla Giustizia, Andrea Ostellari, che aveva chiesto più tempo per dare il parere sulle mozioni per la libertà di stampa costringendo a sospendere la seduta già una volta.

In più, come riconosciuto dallo stesso Ostellari, i pareri dati alle prime due mozioni "erano sbagliati" per il "sopvrapporsi di testi in uno stesso fascicolo". Le opposizioni hanno attaccato il governo chiedendo "più serietà" e "rispetto per l'Aula e i parlamentari".

"C'e' stato solo un mero errore materiale nella griglia dei pareri fatta arrivare al sottosegretario di turno in aula, poco prima dell'inizio della discussione sulle mozioni oggi all'ordine del giorno della Camera". E' quanto riferiscono fonti di via Arenula.