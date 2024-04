Lega, la "risottata" di Varese. La mossa (tardiva) di Salvini con Bossi

Lega, Salvini e il tentativo di "ricucire" con Bossi. Ma restano le divisioni

La Lega non deve fare i conti solo con il suo futuro ma anche con il suo passato. La posizione del leader Salvini non è più solida come un tempo e la celebrazione del quarantennale della fondazione della Lega lombarda rischia di rivelarsi una trappola per l'attuale segretario che deve fare i conti con i "ribelli" all'interno del suo partito. Così Matteo Salvini - riporta Repubblica - prova frettolosamente a rendere omaggio a Umberto Bossi. Un'operazione di “recupero” del fondatore cominciata una settimana fa, davanti alle telecamere di "Belve": "Da quanto tempo non sento Bossi? Da troppo e di questo mi dispiaccio, è una delle mie colpe", aveva detto l’attuale leader.

Ieri, 48 ore prima dell’anniversario, - prosegue Repubblica - un riconoscimento che viaggia su un giornalino distribuito ai militanti: "Siamo una grande comunità in cammino, nel solco del nostro fondatore Umberto Bossi e dell’indimenticabile Roberto Maroni", scrive Salvini. Che addirittura, fa sapere il segretario della Lega lombarda Fabrizio Cecchetti, ha controfirmato una lettera d’invito al Senatur per una manifestazione organizzata in tutta fretta dal partito "ufficiale" per domenica, a Varese. La notizia di questo evento — una festa "con risottata" — è stata data solo cinque giorni fa, quando la ricorrenza sembrava ormai dovesse passare sotto silenzio. A circolare tra i militanti del Carroccio è però un certo disappunto per quello che viene ritenuto un "ravvedimento tardivo".