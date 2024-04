Lega, Salvini: "Sono abituato a insulti di Bossi, dica quel che vuole"

Lega, Salvini risponde a Bossi

''Io sono in Lega da 30 anni e sono abituato alle telefonate notturne e diurne di insulto e di polemica di Umberto Bossi, quindi mi servono per capire e migliorare''. Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini a margine della festa per i 40 anni della Lega Lombarda a Varese. ''Bossi può dire quello che vuole per me sono sempre consigli utili'', ha poi ribadito Salvini.