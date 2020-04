SCHIAFFO 2 - Quelli che all’interno della Lega processano Salvini per il risultato dell’Emilia. Tutti allenatori dopo aver seguito la partita in poltrona... Un grande classico.

Lega, Salvini teme l'ascesa di Zaia e pensa ad un governo di unità nazionale

L'emergenza Coronavirus in Italia costringe anche i politici ad adeguarsi alle nuove circostanze. Stando così le cose difficilmente si assisterà a nuove elezioni prima della scadenza naturale del 2023. Per Matteo Salvini questo potrebbe essere un problema grosso con cui fare i conti, visto che si prospettano 3 anni all'opposizione e con i sondaggi che lo vedono sempre più in difficoltà. La crisi - si legge sul Fatto Quotiano - ha fatto emergere tra i sostenitori della Lega la figura di Luca Zaia ai danni proprio di Salvini, per questo l'ex ministro dell'interno sta pensando all'ipotesi di un governo di unità nazionale, guidato da Conte o da Draghi (soluzione preferita da Giorgetti), così il leader della Lega starebbe facendo recapitare ai suoi interlocutori nel Pd e nei 5 stelle messaggi di apertura in tal senso, per riprendersi un po' la scena politica.

Ma l'idea di Salvini, pur con timidi appoggi, è tutta in salita perchè gli ostacoli sono caratterizzati dal premier Giuseppe Conte che non vuole sentirne parlare e anche dal presidente della Repubblica Mattarella, poco incline all'idea di cambiamento dell'assetto attuale. Zaia potrebbe decidere, forte dei consensi, di lanciare un'Opa verso la Lega e a quel punto Salvini si troverebbe in difficoltà, a tal punto di rischiare di perdere la leadership, per questo è pronto alla contromossa.