Lega, Zaia: "Sia di lotta ma anche di governo"

La Lega ha "un elettorato di riferimento, dobbiamo portare avanti un'azione di lotta insieme a quella di governo. Per noi sono due componenti inscindibili, come due gemelli siamesi, uno non vive senza l'altro": ad affermarlo e' il governatore del Veneto, Luca Zaia, in un'intervista a La Stampa. "Se l'andamento dei contagi e dei ricoveri restera' cosi', potremo chiudere questa pagina", ha sottolineato Zaia facendo il punto sull'emergenza Covid. Il governatore del Veneto si e' definito "un difensore della vaccinazione volontaria" e sul Green pass ha osservato che "per ora si e' riusciti a gestire la situazione, anche se qualche problema sui tamponi c'e' stato, visto che in Veneto abbiamo triplicato i test".

"Si tratta di capire se riusciremo a tenere questa velocita' di crociera dalla prossima settimana", ha aggiunto, "resto convinto che i tamponi nasali fai da te siano una semplificazione importante, tanto piu' ora che sono stati riconosciuti dalle autorita' regolatorie europee". "E' chiaro", che, se passo da 40mila tamponi a 120mila tamponi al giorno, come avvenuto nella nostra Regione, e' inevitabile trovare piu' positivi", ha osservato, "quello che conta e' che non abbiamo un aumento dei ricoveri in ospedale e, da quel punto di vista, la situazione e' sotto controllo. Detto cio', non si deve abbassare la guardia, perche' non si puo' escludere un colpo di coda del virus".