Legge elettorale: maggioranza nel caos.Iv si rimangia la parola. Insorge il Pd

Esce dal calendario dell'aula della Camera la legge elettorale, il cui voto sul testo base era stato inizialmente previsto per il 27 luglio. L'eventuale reinserimento nel programma dell'aula delle prossime settimane sarà valutato nella prossima riunione della conferenza del 28 luglio alle 20. È stata Italia Viva, in Commissione Affari costituzionali, a smarcarsi dalla maggioranza sulla calendarizzazione, allineandosi con le opposizioni. Per questo, il presidente della commissione, Giuseppe Brescia, ha preso atto che non si è realizzata una maggioranza a sostegno della calendarizzazione del testo base.



"Cambiare idea in politica è sempre lecito, è giusto però, quando questo avviene, dichiararlo esplicitamente. È grave, invece, che questo nuovo orientamento di Italia Viva privi gli italiani della possibilità di avere una nuova legge Elettorale mentre si profila con l'imminente referendum di settembre il definitivo taglio dei parlamentari", ha tuonato in una nota il vicesegretario del Pd Andrea Orlando. "Contrapporre la crisi economica all'esigenza di affrontare questo tema non solo è falso – ha aggiunto - poiché' al Parlamento che sta rispondendo all'emergenza causata dal Covid non mancano gli strumenti per affrontare contemporaneamente anche questa tematica, magari rinunciando a qualche giorno di ferie dei parlamentari, ma è anche sbagliato poiché' la crisi infatti rende ancor piu' necessario che nessuna area del Paese sia marginalizzata dal punto di vista politico".

Gli fa eco il costituzionalista Dem Stefano Ceccanti: "Riteniamo grave che un gruppo di maggioranza abbia ritenuto di sottrarsi all'attuazione di un patto che aveva liberamente sottoscritto facendo così abdicare la Commissione alla propria responsabilità con l'effetto di non garantire adeguata rappresentanza ai cittadini". Stesso tono da parte del dem e relatore della legge Emanuele Fiano. "Quanto è accaduto oggi in ufficio di presidenza è politicamente grave: sulla legge Elettorale è stato tradito un accordo di maggioranza dello scorso mese di gennaio che per troppo tempo e' stato tenuto nel cassetto".

"Lo 'Spirito delle leggi' che resiste all'interno del Parlamento ha neutralizzato l'ennesimo affronto da parte della maggioranza. Il tentativo di perpetrare un altro abuso parlamentare, questa volta sulla legge elettorale, e' stato respinto con perdite", ha replicato il deputato e capogruppo di Forza Italia in Commissione Affari costituzionali Francesco Paolo Sisto. "Il 'no' dell'ufficio di Presidenza della I Commissione alla richiesta avanzata da Pd, 5 Stelle e Leu di votare lunedi' prossimo il testo base della riforma elettorale e' la conferma che tentare delle forzature sulle regole del gioco democratico e' pericoloso, anche per chi ritiene di avere i numeri”.

"Stupisce che ci si stupisca. Da quando qualcuno ha deciso di fissare come priorita' inderogabile di questo Parlamento il voto su una nuova legge elettorale, abbiamo detto chiaramente che non eravamo d'accordo. Chi vuole una legge elettorale ora non si rende conto delle conseguenze che ha avuto la pandemia. Oggi le nostre priorita' sono i posti di lavoro degli italiani, non i posti in Parlamento", dichiara il deputato di Italia Viva Marco di Maio, capogruppo in Commissione Affari Costituzionali. "Noi continuiamo ad essere coerenti: abbiamo espresso in ogni sede la contrarietà ad una accelerazione inspiegabile, con una legislatura che vede il suo termine nel 2023, e che va a rovinare un rapporto di collaborazione con l'opposizione che, pur nella differenza politica anche aspra, ha permesso l'approvazione unanime dell'assegno unico e dovra' votare nei prossimi giorni lo scostamento di bilancio, oltre ad altri provvedimenti successivi”.