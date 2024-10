Liguria, Scajola: "La nuova Forza Italia e le due liste civiche di Bucci sono la maggioranza del Centrodestra"

"La prima cosa di cui sono contento è quella di aver contribuito a individuare e scegliere un candidato civico, un sindaco, un uomo del fare. Bucci ottimo candidato"



"E' la vittoria di Marco Bucci, un ottimo candidato". Con queste parole Claudio Scajola, sindaco di Imperia ed ex ministro, risponde alla domanda di Affaritaliani.it se sia stato proprio lui l'artefice del successo di Bucci alle elezioni regionali in Liguria visto l'ottimo risultato del sindaco uscente di Genova soprattutto a Imperia. "Io ho dato il mio contributo affinché si arrivasse a questo successo elettorale lavorando molto sul ponente ligure. E' accaduto e questo ha compensato le perdite nelle province di Genova e La Spezia. Ne sono lieto".



"La prima cosa di cui sono contento è quella di aver contribuito a individuare e scegliere un candidato civico, un sindaco, un uomo del fare. Un'indicazione che ha fatto vincere questa difficile campagna elettorale", sottolinea Scajola.



Quanto ai dati di lista, con Fratelli d'Italia che ha perso più di dieci punti percentuali rispetto alle elezioni europee di giugno e la Lega e Forza Italia che hanno sostanzialmente tenuto, il primo cittadino di Imperia commenta: "La cosa significativa è che i civici e i moderati non riconoscibili direttamente ai partiti più di destra sono ora maggioranza nella coalizione in Liguria. La nuova Forza Italia insieme alle due liste civiche di Bucci rappresentano la maggioranza degli elettori di Centrodestra in Liguria".