Bucci, svelato il segreto: uova e bacon. "Chiamatemi sindaco della Liguria, ho vinto contro i signori del No"

Liguria, Bucci ammette: "Il distacco con la Sinistra è minimo, bisogna riflettere"

Marco Bucci è il nuovo presidente della Liguria, il candidato del Cdx ha battuto lo sfidante del Csx Andrea Orlando al fotofinish, per soli 8.400 voti di differenza: 48,77% per Bucci e 47,36% per Orlando. Questo risultato apre di nuovo lo scontro a Sinistra, con Conte e Renzi che si attaccano reciprocamente per le responsabilità di questa sconfitta. Ma a esultare è il centrodestra: "Abbiamo tante cose da fare - ha detto Bucci in conferenza stampa dopo la certezza dell'esito del voto - e sono contento perché i cittadini hanno rifiutato i signori del No alle opere". Bucci ha svelato di aver ricevuto la telefonata di Orlando e che "è stato molto gentile e questo gli fa onore", ma, ha aggiunto, "non mi sono piaciuti i toni di questa campagna elettorale".

Per il neo eletto presidente della Liguria, Marco Bucci, "l'astensione è certamente un problema. Abbiamo lavorato molto per portare a votare tutti. Bisognerà capire bene perché non hanno votato. Vedo un disappunto perché abbiamo tanti cantieri e nella storia si sa che quando si fanno tanti cantieri, c'è gente che non gradisce il disagio. Certamente il Pd ha acquisito parecchia forza. Non penso che ci sia un divario, bisogna che ne parliamo. E ora - ha concluso - chiamatemi sindaco della Liguria". Bucci, che combatte con una gravissima malattia (un tumore alla pelle), ha dovuto fare i conti anche con le sue condizioni di salute in questo ultimo mese di campagna elettorale.

Ma a sostenerlo in tutti i sensi è stata sua moglie Laura che ha svelato: "Gli preparavo uova e bacon, ultimamente aveva perso 7 kg. Durante lo spoglio - dice la moglie a Il Corriere della Sera - non l'ho sentito molto, gli mandavo solo dei messaggini: "Come vanno le coronarie?". "Ora sono contenta ma all’inizio — lo sapete — non molto, poi mi sono messa in gioco con lui. Non cercando voti, ma sostenendolo. Stiamo insieme da 36 anni". E ieri questo finale sul filo di lana "ma l’incubo era aver lui ancora sindaco con un presidente della Regione dall’altra parte. Con Toti - svela la moglie di Bucci - erano pappa e ciccia, si sostenevano reciprocamente".