Lollobrigida, ironia sull'etichetta: scrivano che il vino nuoce a chi non beve

Vino, Lollobrigida scherza: "Inseriscano in etichetta che il vino nuoce alla salute di chi non lo beve

Il Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida dal palco dell'evento IX Conferenza economica 'Agricolture al Centro' presso Palazzo dei Congressi a Roma, ha detto a proposito dell'introduzione delle etichette del vino che devono segnalare che nuoce alla salute: "Inseriscano il vino nuoce alla salute di chi non lo beve".

Vino, Paolo Trancassini (FdI), difenderemo filiera da follia irlandese

Mentre il deputato di Fratelli d’Italia, Paolo Trancassini, in una nota scrive: "La sovranità alimentare è uno dei temi prioritari del governo Meloni. Il ministro Francesco Lollobrigida sta portando avanti una battaglia fondamentale: quella di difendere e valorizzare il nostro modello produttivo e tutta la nostra filiera agroalimentare. In merito alla folle scelta dell'Irlanda di notificare al Wto la decisione di procedere sul sistema di etichettatura con gli alert sanitari per gli alcolici verranno attivate tutte le forme di resistenza possibili per contrastare un provvedimento che consiste in una inaccettabile violazione dei trattati sul commercio comune e che penalizzerebbe ingiustamente i nostri prodotti come il vino, una delle eccellenze del Made in Italy".