Vino, passa la risoluzione contro le etichette sanitarie sulle bottiglie

Vino, passa la risoluzione di Fdi contro l'etichettetura sanitaria

La Commissione Agricoltura ha approvato e firmato all'unanimità la risoluzione, presentata da Fratelli d'Italia, con la quale si ribadisce la posizione di contrarietà all'introduzione nell'etichettatura dei vini di rischi per la salute connessi al consumo di alcol.

"Sono estremamente soddisfatta perché oggi la Commissione agricoltura all'unanimità ha approvato la necessità di arrivare ad un confronto in sede europea ed internazionale per tutelare e salvaguardare le produzioni italiane e assicurare un corretto funzionamento del mercato", ha detto il deputato Cristina Almici, membro della Commissione Agricoltura di Fdi.

"È stata ribadita la necessità di adottare iniziative congiunte e coordinate con gli altri Paesi europei produttori per scongiurare che la normativa irlandese crei danno alle produzioni vinicole nazionali. Non è il Vino che nuoce alla salute ma, bensì, l'uso che se ne decide di fare", ha aggiunto.

"Per tal motivo, nei limiti delle risorse disponibili, verranno assunte iniziative e campagne di sensibilizzazione al corretto consumo di bevande a base di alcol. Una risoluzione importante che conferma la necessità di difendere i prodotti di qualità che sarebbero danneggiati da un'informazione non esaustiva o scorretta, come ribadito questa mattina dal Ministro Lollobrigida", ha concluso.