Lollobrigida: "Un rafforzino". Il ministro si è fatto il trapianto di capelli

Lollobrigida ammette tutto. Il suo nuovo taglio di capelli non è passato inosservato

Francesco Lollobrigida torna a far parlare di sè, questa volta le ragioni non sono prettamente politiche. Ma nel suo intervento alla Camera di ieri in molti hanno notato un taglio di capelli particolare del ministro dell'Agricoltura e questo ha suscitato la curiosità dei cronisti. Lui ha risposto così: "Sì, mi sono dato una rafforzatina". Con ogni probabilità, - si legge su Il Foglio - l’operazione a cui si è sottoposto il ministro in quota Fratelli d’Italia è il trapianto di capelli, l’intervento chirurgico scelto da molti uomini per rinfoltire la propria chioma. "È andato in Turchia?", azzarda un cronista. Ma questa volta Lollobrigida lo frena: "Non rispondo". Intanto, c’è chi già ci vede una strategia per rilanciare la sua immagine in vista delle Europee di giugno. "No, non mi candido e non so nemmeno cosa farà Giorgia", risponde secco Lollobrigida ai cronisti.

Poi aggiunge: "Però per noi è ora di rafforzarci e anche io mi sono dato una rafforzatina". Ad applaudire la decisione - prosegue Il Foglio - è Renato Ancorotti, senatore e compagno di partito del ministro dell’Agricoltura. "Non lo sapevo, ma ha fatto benissimo. Anzi, Lollo, che è un mio amico, ha tutta la mia approvazione. Un po' di chirurgia estetica fa bene a tutti", commenta Ancorotti, che è anche imprenditore nel campo della cosmesi. "Anche io – aggiunge il senatore di FdI – avevo le borse sotto gli occhi e me le sono tolte. Non c’è alcun tipo di problema, non ci deve essere tabù, anche noi uomini abbiamo diritto alla bellezza e a intervenire per stare meglio con noi stessi".