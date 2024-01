Abuso d'ufficio, l'Ue: "Rischioso abolirlo". Altolà Lega: "No a intromissioni"

Abuso d'ufficio e proposta di abrogazione, Ue: "Rischi di ostacolare l'intercettazione dei casi corruzione"

"Siamo a conoscenza della bozza della legge italiana che propone alcuni cambiamenti alle norme che regolano le violazioni contro la pubblica amministrazione. Questi cambiamenti proposti depenalizzerebbero importanti forme di corruzione e potrebbero avere un impatto sulla capacita' efficace di intercettare i casi di corruzione. Il processo legislativo e' in corso e continueremo a seguire gli sviluppi". Lo ha dichiarato il portavoce della Commissione europea, Christian Wigand, nella conferenza stampa quotidiana dell'esecutivo europeo rispondendo a una domanda sulla depenalizzazione del reato di Abuso d'ufficio in Italia. "La lotta alla corruzione è un'alta priorita' per la Commissione europea. Abbiamo adottato il pacchetto sull'anticorruzione a maggio per rafforzare la prevenzione e la lotta contro la corruzione", ha ricordato Wigand.

Abrogazione abuso d'ufficio, Lega: "Ennesima e grave intromissione dell'Ue su questioni che riguardano solo gli italiani"

"Quella della Commissione Ue a proposito della depenalizzazione dell'abuso d'ufficio è l'ennesima intromissione in vicende che riguardano solo l'Italia e gli italiani. Il governo è determinato a far lavorare sindaci e imprenditori: secondo il ministero della Giustizia, dal 2019 al 2022 ci sono stati in totale 21.278 procedimenti con appena 202 condanne, lo 0,95%". Così una nota della Lega, in risposta alle perplessità della Commissione Europea sull'abrogazione dell'abuso d'ufficio.