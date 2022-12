M5s, Conte allo Zen tra selfie e baci: "Non mollo sul reddito di cittadinanza"

Palermo, Giuseppe Conte in visita allo Zen tra selfie e baci: "Non mollo sul reddito di cittadinanza"

Il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ha fatto visita allo Zen, il mercato rionale di Palermo, dove è stato accolto da applausi, selfie e baci. L'ex premier non si è sottratto all'abbraccio delle persone che lo hanno fermato a ogni passo per scambiare una parola o una stretta di mano. "Amore", gli ha gridato una donna, mentre altri al suo passaggio tra le bancarelle di frutta e verdura, gli urlavano "Sei il numero uno", "Hai fatto cose giuste".

Giuseppe Conte, inoltre, ha incontrato alcuni beneficiari del reddito di cittadinanza ascoltando le loro storie e le loro richieste in un giardino pubblico, alle spalle del mercato. "Non possiamo fare a meno di questo sussidio", gli ripetevano tutti. Mentre alcuni reggevano uno striscione: "Se il reddito è metadone, il vitalizio è un sopruso ai poveri", vi si leggeva. "Noi abbiamo votato tutti per lei, come mai ha vinto Giorgia Meloni", gli ha domandato una donna, altri urlavano "A Palermo non si trova lavoro" e "Date il reddito anche ai carcerati".

Un'accoglienza simile Giuseppe Conte l'aveva ricevuta nei mesi scorsi, prima del doppio voto alle Politiche e alle Regionali del 25 settembre, in un'altra borgata, questa volta nel centro città, a Borgo Vecchio dove gli ambulanti se lo contedevano e lo accoglievano con espressioni del tipo: "Arriva il papà del reddito di cittadinanza". E in Sicilia, del resto, il suo M5s in occasione delle consultazioni elettorali ha navigato a vele spiegate.