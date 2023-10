M5s, Conte: "La Destra ha messo la patrimoniale sulla casa. Sono agli stracci"

M5s, Conte: "Sono riusciti a peggiorare la legge Fornero sulle pensioni"

Giuseppe Conte affossa la manovra del governo Meloni: "Hanno peggiorato la legge Fornero e messo anche la patrimoniale sulla casa. La Destra ha introdotto una pioggia di nuove tasse con un attacco a pensioni e casa. Anche la decisione - spiega Conte a La Stampa - di averla blindata con lo stop agli emendamenti di maggioranza è un segno di debolezza, di timore di una conflittualità interna". Conte affronta anche il tema dei tagli agli ospedali pubblici. "Il governo sta trasformando la sanità in un bene di lusso lisciando il pelo gli imprenditori delle cliniche private", afferma. Sul ddl Casellati di riforma delle istituzioni, Conte lo definisce "un'arma di distrazione di massa rispetto a una manovra di tagli e tasse". "Ma più del metodo preoccupa il merito: si preannuncia un accrocchio costituzionale con interventi a cuor leggero su equilibri delicati, spacciando l'avventurismo per riformismo".

Sulla possibile alleanza tra Il M5s e il Pd, il leader dei grillini chiede a Schlein di chiarire la sua posizione sulla guerra tra Israele e Palestina. "Noi - prosegue Conte a La Stampa - siamo stati l’unica forza politica che al Parlamento europeo ha votato compattamente per un cessate il fuoco immediato a Gaza, tra chiedere una pausa umanitaria e chiedere di interrompere subito gli attacchi c'è una differenza importante, non sono sottigliezze. Detto questo - prosegue Conte - stiamo comunque lavorando insieme sul territorio. In Sardegna il lavoro è già ben avviato, anche in Abruzzo c’è un laboratorio in corso, ma proveremo a fare sinergia in quante più realtà territoriali sarà possibile. Purché ci sia l’obiettivo di realizzare un chiaro programma politico, restituendo Regioni e Comuni ad amministratori onesti e virtuosi".