M5s, Di Battista l'asse con Conte: "In Ue ha ottenuto un risultato eccellente"

M5s, Di Battista e l'asse con Conte: "In Ue ha ottenuto un risultato eccellente"

Alessandro Di Battista sta con Giuseppe Conte. Il grillino non lascia spazio ad interpretazioni in un'intervista sul Fatto Quotidiano. "Quello ottenuto in Europa con il Recovery Fund è stato un risultato eccellente. Questo è il primo tempo della partita, e stiamo vincendo. Vinceremo il secondo se l’Europa abolirà il Patto di Stabilità. Mi fiderò totalmente dell’Unione europea solo quando se ne sarà liberata". Di Battista strizza l'occhio al premier, per averlo nel Movimento 5 Stelle. "Se possa diventare leader dei 5s va chiesto a lui, di certo io in squadra voglio sempre grandi giocatori. Il M5S - aggiunge Di Battista - è forte quando si compatta su grandi battaglie. E a Conte serve un Movimento forte: lo si è visto sul tema Autostrade, dove siamo stati fondamentali. Adesso bisogna fare gli Stati Generali del M5s, cruciali per costruire l'agenda dei prossimi dieci anni. Vanno fatti il prima possibile".