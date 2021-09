M5s, eletto il Comitato di garanzia: Raggi la più votata, poi Fico e Di Maio

Virginia Raggi, Roberto Fico e Luigi Di Maio: è questa la triade scelta dagli iscritti m5s per formare il Comitato di Garanzia del partito, ovvero l'organo che dovra' sovrintendere alla corretta applicazione dello statuto.

La sindaca di Roma è risultata essere la più votata, anche in virtu' della regola della doppia preferenza di genere: ogni iscritto, infatti, poteva esprimere una sola preferenza, salvo nel caso in cui volesse associare alla preferenza maschile un secondo nome di donna. Nel dettaglio, Raggi ha collezionato 22.289 preferenze risultando la piu' votata per distacco.

Secondo il presidente della Camera, Roberto Fico con 11.949 voti e terzo per una incollatura il ministro degli esteri Luigi Di Maio con 11.748 preferenze. Gli altri candidati erano l'eurodeputata Tiziana Beghin (3.112 preferenze", il capogruppo M5s in Umbria, Andrea Liberati (3.727), e la deputata, presidente della Commissione bicamerale d'inchiesta sul sistema bancario e creditizio Carla Ruocco (3.474).

Gli iscritti sono andati ad integrare anche il collegio dei Probiviri dopo l'addio di Raffaella Andreola. Sarà Riccardo Fraccaro, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio del governo Conte, ad affiancare Jacopo Berti e Fabiana Dadone. Fraccaro ha ottenuto 21.097 preferenze contro le 8.976 di Grazia Di Bari.

"Auguriamo ai candidati scelti dall'assemblea degli iscritti buon lavoro, siamo certi che adempiranno a questo compito con disciplina e onore", si legge sul sito del M5s: "Al contempo ringraziamo i componenti uscenti Giancarlo Cancelleri, Vito Crimi, Roberta Lombardi e Raffaella Andreola per il prezioso contributo dato alla comunita' del Movimento 5 Stelle".

Ringrazia anche il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che in un post su facebook parla di "un'altra tappa raggiunta insieme" e si rivolge ai compagni di partito: "Un ringraziamento anche ai componenti uscenti del Comitato di Garanzia Vito Crimi, Roberta Lombardi e Giancarlo Cancelleri, che hanno portato avanti il loro incarico con grande impegno.

Avanti con unita' e determinazione in questo nuovo corso con Giuseppe Conte. Il MoVimento 5 Stelle c'e'", conclude. Per Roberto Fico "inizia una nuova avventura nel Comitato di Garanzia assieme a Virginia e Luigi. Voglio anche ringraziare Vito, Roberta e Giancarlo per quello che hanno fatto in questi mesi difficili", scrive sui suoi profili social il presidente della Camera.