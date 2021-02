M5s, il dissenso non si placa. La battuta velenosa: “Grillo draghiano"

Il dissenso non si placa nel corpaccione del Movimento. E la riunione, convocata ieri sera grazie al tam-tam della rete su iniziativa di diversi consiglieri regionali, ne è la prova. Quattro ore di confronto serrato su Zoom a partire dalle 21 e circa 200 partecipanti. L’ipotesi governo Draghi ha infatti risvegliato lo spirito grillino delle origini. Non a caso per l’iniziativa, che ha ricevuto l’adesione di diversi parlamentari (clicca qui), è stato scelto un nome molto evocativo: "V day, No governo Draghi". In ricordo proprio dei vecchi tempi, a cominciare dal primo Vaffa day. Solo che stavolta non c’è Beppe Grillo. “Draghi grillino, secondo Beppe? Per il momento abbiamo un Grillo ‘draghiano’”: è questo il commento riportato a taccuino chiuso da un parlamentare M5s che ha partecipato alla riunione.

Sarà "quasi certamente" avviata mercoledì sera la consultazione online degli iscritti al Movimento 5 stelle per valutare l'adesione al governo Draghi. Secondo quanto riferisce una fonte di primo piano del Movimento, per non interferire con le procedure costituzionali (le consultazioni del presidente del Consiglio incaricato si concludono, secondo le previsioni, nel tardo pomeriggio di oggi) il voto sulla piattaforma Rousseau non durerà 24 ore e si dovrebbe concludere entro il pomeriggio di domani, giovedì. Sull'opportunità o meno di votare e sulla possibilità di ottenere prima della consultazione qualche segnale supplementare da Mario Draghi sulle scelte programmatiche e gli equilibri politici che immagina per il suo governo, si è consumato uno scontro interno al M5s che per ora ha prodotto solo il rinvio della procedura di voto.

E, in effetti, come conferma ad Affaritaliani.it una fonte parlamentare Cinque stelle presente all’incontro via web, il video del garante è stato oggetto di una lunga riflessione ieri sera. “Tanto per cominciare il fatto che sia stato girato alla Camera è segno che anche i più convinti sostenitori del governo qualche interrogativo se lo stanno ponendo. Riflessione tardiva, ma meglio di niente”. Ingoiare il rospo Draghi, comunque, per molti resta impossibile. E non manca chi ci prova a rinfrescare le idee “appannate” in casa M5s. Lo fa tirando fuori dal suo archivio un articolo del Fatto Quotidiano dal titolo “Noi in armi contro la Bce”. E’ datato 12 ottobre 2014, all’indomani della seconda giornata di Italia5Stelle al Circo Massimo. “Fu proprio in quell’occasione che Casaleggio scandì queste parole: ‘Draghi è un banchiere, non può darci ordini e io non mi faccio togliere un pezzo di sovranità nazionale, devono venire con le armi’”.

Al di là della persona-Mario Draghi e di ciò che ha rappresentato per il Movimento, però, quello che proprio è risultato e risulta indigesto tra le fila pentastellate “è l’intera linea seguita fino ad ora. Da Grillo ai big governisti, infatti, ciò che traspare è solo un obiettivo: governare. E’ questa l’impressione che si è data. Ci si è seduti al tavolo in modo troppo possibilista. Qualcuno dei vertici si è posto il problema che partecipando all’esecutivo si diventa corresponsabili delle scelte altrui?”. “Al governo purché sia - si sfoga il parlamentare pentastellato – io non ci sto. Si può anche stare all’opposizione. Si può anche essere responsabili dai banchi della minoranza”. Una linea netta. Molto più avanzata rispetto, per esempio, a quella della senatrice Barbara Lezzi, secondo cui per il Movimento sarebbe praticabile la strada dell’astensione. O dello stesso Alessandro Di Battista che ieri ha detto chiaramente: "Io credo che la possibilità di vederci sedere al tavolo con Fi sia una ragione in piu' per astenersi".

Pure tra i parlamentari che vedono come fumo negli occhi un governo a guida Draghi, però, ora si aspetta il quesito o i quesiti, dal momento che la votazione sulla piattaforma Rousseau è stata rimandata. “Il diavolo si nasconde nei dettagli - avverte la fonte -. E’ chiaro che la formulazione potrebbe condizionare molto la scelta. Ecco perché, al punto in cui siamo, sarebbe meglio porre agli iscritti una domanda secca: Sì o No a un governo Draghi? Sarebbe più onesto”. La verità, è lo sfogo raccolto da Affaritaliani , è che “il Movimento ha sbagliato tutto sin dall’inizio. Paghiamo senza dubbio pure il prezzo di avere da un anno solo un capo politico reggente. Ma è colpa anche di come è stata impostata la comunicazione. In casa M5s, in pratica, una posizione ha validità 24 ore. Se va bene”. La sintesi, a tal proposito, la fa il deputato Cinque stelle Pino Cabras, intercettato nel cortile della Camera: “Ormai siamo all’‘orwellismo al sugo’”.

Il dissenso, tuttavia, assume sfumature differenti. Per cui nella pattuglia dei critici (solo guardando alle Camere sono una 15 i deputati e oltre 40 i senatori) c’è anche chi sostiene che ormai al punto in cui si è tanto vale “aspettare e vedere cosa propone Draghi. Magari tira fuori un programma che è davvero Cinque stelle doc. Ma, attenzione, non mere riverniciature green”. Su una questione, comunque, la maggior parte conviene: “L’attuale dirigenza del M5s ha sbagliato. Dovrebbero tutti fare un passo indietro e lasciare spazio alle seconde file per cercare di salvare l’anima al Movimento e rimettere insieme i cocci. Visto che siamo di fronte alla capitolazione di un progetto nato per cambiare il Paese”. In pratica, Draghi o non Draghi, il vaso di Pandora si è aperto e il gruppo in dissenso è ormai plasticamente in rotta di collisione con i vertici attuali.