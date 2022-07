M5s, in Aula Reddito e termovalorizzatore. Conte al bivio, fiducia o rottura

M5s, il momento della scelta definitiva. Il rischio di perdere altri pezzi

Il M5s deve decidere che strada seguire per il suo prossimo futuro politico. Per questo era molto atteso il faccia a faccia tra Draghi e Conte, slittato però a causa della tragedia sulla Marmolada che ha costretto il premier a modificare tutti i piani. Si terrà mercoledì ma i lavori alla Camera vanno avanti, portandosi dietro una bella rogna. Ossia - si legge sul Fatto Quotidiano - l’ormai certo voto di fiducia sul decreto Aiuti, che in pancia ha la norma sul termovalorizzatore a Roma invisa ai grillini e anche l’emendamento al reddito di cittadinanza che li ha fatti infuriare, in base a cui si perde il diritto alla misura rifiutando tre offerte di lavoro anche dai privati. Così, assodato che oggi pomeriggio Palazzo Chigi blinderà il testo con la fiducia - il dl scade il 16 - il lunedì del mancato incontro diventa quello delle trattative incrociate per consentire ai grillini di non votare "la norma irricevibile sul termovalorizzatore". Una tela di ipotesi sul filo dei regolamenti e del buon senso.

La prima - prosegue il Fatto - vorrebbe che il M5S votasse sì alla fiducia, astenendosi però sul testo, come avevano fatto i suoi ministri in Consiglio dei ministri. Strada possibile alla Camera, ma non in Senato, dove è previsto un voto unico su provvedimento e fiducia. Comunque un ostacolo per Conte e i suoi, che oltretutto temono di perdersi per strada un altro pezzo del Movimento, quello più governista, con nomi come la ministra alle Politiche giovanili Fabiana Dadone. E allora si pensa anche ad altre opzioni, come chiedere di far votare il testo fino all’articolo 13 - quello che prevede il termovalorizzatore - senza fiducia, per poi imporla a votazione in corso, sulla parte restante. Il M5s è a un bivio.