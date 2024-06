M5s, ultimo comizio-show di Conte: ma ci sarà una sedia vuota. Grillo sparito

M5s, "L'Italia che conta": ultima chiamata per i grillini al Brancaccio di Roma

La campagna elettorale in vista delle elezioni Europee è ormai giunta alle battute finali, sabato e domenica prossimi si vota e per i leader dei vari partiti è già tempo dei comizi finali. Il gran gala di Giuseppe Conte è previsto questa sera al Teatro Brancaccio di Roma. Ultima tappa del suo tour "L’Italia che conta", che ha inaugurato un nuovo genere da campagna elettorale: il comizio-spettacolo. Il presidente M5s - riporta La Stampa - si è già esibito in altre sette date, tutte al Centro-Sud, a parte la "prima" a Milano. Buon successo di pubblico, ovviamente non pagante, da Ancona a Napoli, da Cagliari a Firenze, fino a Palermo e a Bari. Chi non ci sarà, invece, almeno così assicurano da via di campo Marzio, è Beppe Grillo. Il fondatore finora non si è fatto vedere in campagna elettorale, come del resto aveva fatto due anni fa per le Politiche, quando non aveva inviato nemmeno un videomessaggio per il comizio di chiusura.