Manovra, il testo degli ultimi emendamenti governo-relatori. Punto per punto tutte le misure. Esclusiva Affaritaliani.it

Slitta l'approdo in Aula per la prima lettura



Stallo sulla manovra. A 16 giorni dall'esercizio provvisorio, la Legge di Bilancio lunedì sarà ancora all'esame della commissione della Camera. Slitta l'approdo in Aula per la prima lettura.

E' stato depositato in commissione Bilancio alla Camera un ulteriore pacchetto di emendamenti dei relatori. Oltre a questi c'è il deposito di un altro fascicolo di riformulazioni di emendamenti parlamentari.

I due pacchetti insieme - che Affaritaliani.it pubblica in anteprima e in esclusiva assoluta - recepiscono di fatto le norme previste nelle precedenti versioni deli emendamenti che erano circolate in forma di bozza e che non sono state considerate accettabili dai gruppi parlamentari.

Sanità, giochi, web tax, famiglia… ecco tutte le novità.

Esclusivo/ Ecco l'ultimissima versione della manovra del governo Meloni



MANOVRA, L'ULTIMISSIMO TESTO - PARTE PRIMA



MANOVRA, L'ULTIMISSIMO TESTO - PARTE SECONDA





