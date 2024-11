Manovra, Giorgia Meloni non incontrerà i sindacati: la premier è influenzata

Manovra, Giorgia Meloni non incontrerà i sindacati per parlare della legge di Bilancio. La premier è infatti influenzata

L'incontro tra il Governo e i sindacati, previsto questo pomeriggio a Palazzo Chigi, è stato rinviato al prossimo 11 novembre, alle ore 9, a causa di uno stato influenzale della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La premier avrebbe personalmente contattato i leader sindacali per fissare l'incontro nella prima data utile, anche in considerazione della prevista partecipazione questa settimana al Vertice della Comunità Politica Europea e al Consiglio europeo informale a Budapest.

In mattinata Meloni aveva ricevuto a Palazzo Chigi il segretario generale della Nato, Mark Rutte. “Sono ancora viva...”, aveva risposto quando Rutte le aveva chiesto come stesse. Slitta dunque il previsto incontro governo-parti sociali sulla manovra, dopo le audizioni di ieri alla Camera che aveva visto la bocciatura di Confindustria. Critica anche l’Ance che teme il blocco dei cantieri. Uno sciopero per il prossimo 29 novembre è stato annunciato da Cgil e Uil che hanno giudicato la legge di bilancio “inadeguata, ingiusta e pericolosa”.