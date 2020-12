Manovra, il Centrodestra ritrova l'unità. Proposte comuni su famiglie-autonomi

Manovra, le proposte del centrodestra per famiglia e autonomi - Una serie di proposte "per migliorare la manvora economica", presentate unitariamente dal centrodestra: Matteo Salvini per la Lega, Giorgia Meloni per Fratelli d'Italia, Antonio Tajani per Forza Italia, i centristri Maurizio Lupi e Lorenzo Cesa, Stefano Benigni per Cambiamo. "In una giornata in cui la maggioranza di governo passa il tempo a litigare e parlare di verifiche, rimpasti, crisi e poltrone noi offriamo all'Italia le proposte concrete del centrodestra unito per migliorare la manovra economica", spiega Salvini in apertura. Molto critica Giorgia Meloni: "La manovra ha un impianto sbagliato, siamo preoccupati ma anche la maggioranza ha presentato 3000 emendamenti, neanche a loro è piaciuta tanto... Gualtieri ci spiega che per ottenere un aumento del Pil dello 0,6% useremo un aumento del deficit dell'1,2%. A casa mia significa che quei provvedimenti non impattano sulla crescita, ma si occupano solo di tamponare e sprecano miliardi di euro per inutili bonus che non producono niente sul piano della ricchezza, dello sviluppo, della difesa del nostro sistema produttivo. Siamo a circa 150 miliardi spesi, per noi andavano concentrati su difesa del lavoro, difesa delle aziende e della loro continuità, e aiuto a chi sta scivolando nella povertà". Ora "vogliamo un sistema universale di ammortizzatori sociali, e uno degli emendamenti qualificanti è uno strumento sperimentale per aiutare anche gli autonomi che abbiano avuto un calo del fatturato superiore al 50% con gli stessi parametri della Cig. No a lavoratori di serie A e serie B, non ci sono lavoratori più uguali perchè difesi dai sindacati. Poi Ires più bassa per chi assume lavoratori, più assumi meno paghi". Infine, "scandaloso che il governo che tassa il contante per gli italiani, elimini la tassazione sul money transfer". Antonio Tajani sottolinea invece l'impegno per gli autonomi e le partite Iva, e un tema in particolare: "Se c'è la plastic tax europea non può esserci anche la plastic tax italiana". Per Cesa l'attenzione va messa sul "centro del nostro welfare, la famiglia", in particolare a "chi ha più figli o disabili" e a chi si occupa degli anziani, "con un sostegno serio per recuperare chi oggi è abbandonato in strutture spesse fatiscenti". Poi Benigni, Cambiamo, punta l'attenzione su due settori in particolare, "automotive e montagna, con una richiesta alla maggioranza: "Se volete collaorazione, lasciate al centrodestra gli 800 milioni rimasti a disposizione del Parlamento". La priorità per Lupi è infine il sostegno alla scuola, in particolare alle paritarie.

Salvini: possibile maggioranza di centrodestra se cade governo - "Vorrei un governo di centrodestra, senza chiedere niente a Di Maio, Zingaretti, Renzi... Potrebbe essere che se questo governo auspicabilmente dovesse avere difficoltà in Parlamento qualcuno sarebbe d'accordo a fronte di propose concrete come queste". Lo ha affermato il segretario della Lega Matteo Salvini, in una conferenza stampa unitaria del centrodesta, presenti anche Meloni, Tajani, Lupi, Cesa. "A palazzo Chigi c'è una riunione per parlare di rimpasto, poltrone, servizi segreti, task force. Qui al Senato siamo riuniti per parlare di futuro e degli italiani. Se ci fosse questa squadra a gestire questa fase gli italiani sarebbero più sereni", ha aggiunto Salvini, per il quale "prima questo governo toglie il disturbo, meglio sarà per gli italiani".

Manovra, Meloni al governo: non trattiamo su mance - "Avvertimento alla maggioranza: se pensano di venire a dirci che possiamo scegliere come spendere qualche milione di euro, noi non trattiamo. Non partecipiamo a nessuna mangiatoia sulla pelle degli italiani". Lo ha detto Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, durante una conferenza stampa unitaria del centrodestra al Senato. "Vogliamo migliorare le condizioni di vita degli italiani. Se tornano con la stessa proposta di qualche mese fa sarà rispedita ancora una volta al mittente". Meloni ha poi aggiunto: "Non siamo ottimisti neanche sui soldi del Recovery Fund e su come il governo intende spenderli. Non mi pare ci siano grandi progetti e obiettivi, e poi basta guardare il dibattito poco edificante della maggioranza su cabine di regia e su chi deve gestire quste risorse come se non avessimo già ministri, sottosegretari, altre task force già attivate, ministeri. Se il buongiorno si vede dal mattino i soldi del Recovery servono soprattutto a vedere come si moltiplicano le poltrone per amici, parenti e compagni di scuola".

Tajani: centodestra unito anche se cadrà il governo - "Il centrodestra sarà unito anche il giorno successivo all'eventuale caduta di questo governo". Lo ha assicurato Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, nella conferenza stampa del centrodestra al Senato. "Lavoriamo su proposte concrete, ci occupiamo di vaccini, di far ripartire l'economia, loro si stanno preoccupando di aggiustare le posizioni di potere".