Manovra: riprende esame in aula alla Camera, oggi il voto finale

Manovra: riprende esame in aula alla Camera

Riprende in aula alla Camera l'esame degli emendamenti alla Manovra, finora tutti respinti. Nel pomeriggio, alle 17, ci saranno le dichiarazioni di voto - in diretta su Rai 2 - e poi verso le 19 il voto definitivo sulle legge di Bilancio.

Manovra: protesta opposizioni, ministri assenti in aula Camera

"Neanche un ministro presente in aula, non e' una bella immagine per il Paese", lamentano le opposizioni durante l'esame della Manovra in aula alla Camera. "Prendo atto che, con tutto il rispetto del sottosegretario, sono due giorni che non si vede un ministro. Ieri l'unico che e' venuto e' stato Tajani, che pero' aveva confuso le comunicazioni di palazzo Chigi, perche' festeggiava il Superbonus mentre usciva il comunicato che non c'e' il Superbonus", dice il deputato di Azione, Matteo Richetti.

"Almeno il ministro per i Rapporti con il Parlamento potrebbe fare la sua apparizione in aula. Spero - rimarca il deputato dem Federico Fornaro - che ci sia la presenza dei ministri perche' e' una questione di rispetto istituzionale. L'assenza plastica di tutti i ministri non e' una bella fotografia per questa istituzione e per il Paese". "Oggi il grande assente e' Giorgetti, corra qui stiamo discutendo del suo provvedimento", esorta il vicecapogruppo M5s alla Camera, Agostino Santillo. "Dove e' il Governo? Dove sono i ministri? Chiediamo che i banchi vuoti del Governo si riempiano. E' indecente la loro assenza", sono le parole del vice presidente di Alleanza Verdi e Sinistra, Marco Grimaldi. Per il governo interviene in aula - durante l'esame degli ordini del giorno - Lucia Albano, sottosegretario all'Economia e le finanze.