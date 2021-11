Manovra, Salvini: "Modifiche in Parlamento. Ecco quali"

Manovra, Salvini: "Fondo per i bambini autistici da 50 milioni di euro"





Per la Lega la manovra economica per il prossimo anno non è blindata e in Parlamento cercherà di far approvare alcune modifiche, che spiega direttamente ad Affaritaliani.it il segretario Matteo Salvini. "Aumentare i soldi per tagliare le tasse e i fondi per i disabili, a partire da un fondo per i bambini autistici da 50 milioni di euro, tagliando gli sprechi ai “furbetti” del reddito di cittadinanza evasori e immigrati irregolari, è una priorità a cui la Lega e l'intero Centrodestra lavoreranno".