Manovra, Tajani avverte Meloni: "La casa non si tocca, aumentare le pensioni"

Manovra, parla Tajani: "Forza Italia farà la sua parte perché tutto proceda nel modo migliore e nell’interesse degli italiani"

Sono ore e giorni di dibattito intenso nella maggioranza e nel governo sulla Legge di Bilancio per il prossimo anno. Il testo finale ancora non c'è e in attesa che il provvedimento riceva l'ok definitivo del Consiglio dei ministri e arrivi in Parlamento, Antonio Tajani - vicepremier, ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia - mette in chiaro alcuni punti fondamentali rispondendo ad Affaritaliani.it.

Alla domanda se la Legge di Bilancio sia chiusa o Forza Italia punti a modifiche in particolare sulla cedolare secca e, anche, se conferma che in Parlamento non ci saranno emendamenti della maggioranza, il titolare della Farnesina risponde: "E’ indispensabile che in Parlamento arrivi un buon testo che non aumenti la pressione fiscale, che non tocchi la casa e che faccia aumentare le pensioni. Sia pure in un contesto non semplice. Tutto ciò è indispensabile per votare (senza emendamenti) in tempi rapidi e rassicurare i mercati. Forza Italia farà la sua parte perché tutto proceda nel modo migliore e nell’interesse degli italiani".