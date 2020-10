"Mascherina all'aperto se vicini a non conviventi". Ecco il decreto Covid

LA BOZZA DEL DECRETO COVID



Lo stato di emergenza verrà prorogato fino al 31 gennaio 2021. E' quanto prevede la bozza del decreto legge che darà la possibilità al governo di varare il nuovo Dpcm e che Affaritaliani.it pubblica in anteprima in versione integrale.

La piattaforma Immuni rimarrà operativa fino al 31 dicembre del 2021. Viene "consentita l'interoperabilità con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell'Unione europea", si legge nella bozza.

Le regioni possono adottare misure più "restrittive" di quelle previste dai dpcm ma per varare norme più "permessive" dovranno avere il parere del comitato tecnico-scientifico. E' quanto si prevede nella bozza del dl Covid.

"Obbligo di avere sempre con sé, al di fuori della propria abitazione, dispositivi di protezione individuale, con possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo anche all’aperto allorché si sia in prossimità di altre persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli anti-contagio previsti per specifiche attività economiche e produttive, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande", si legge nella bozza.