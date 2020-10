Mascherine obbligatorie all'aperto. Il governo ormai ha deciso. Anteprima

Mascherine obbligatorie all'aperto in tutta Italia. Secondo quanto Affaritaliani.it ha appreso da fonti di governo, vista la situazione della pandemia in Italia, il ministro della Salute Roberto Speranza annuncerà la nuova misura restrittiva martedì in Aula quando è previsto il suo intervento per illustrare il Dpcm con il quale il premier Giuseppe Conte prolungherà lo stato d'emergenza fino al mesi di gennaio 2021. D'altronde le Regioni si stanno muovendo in questa direzione. Anche in Basilicata da oggi è previsto l'obbligo di mascherina all'aperto. Lo prevede l'ordinanza numero 35 firmata dal presidente della Regione Vito Bardi.