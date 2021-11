Mastella: "Fondo Noi di Centro, saremo ago della bilancia dopo le elezioni"

Mastella: "Berlusconi al Quirinale? C'è un magma incandescente di peones..."

"Non sono un grande elettorale e, come tale, non è una domanda porre a me". Clemente Mastella, sindaco di Benevento appena rieletto, risponde così alla domanda di Affaritaliani.it se voterebbe Silvio Berlusconi presidente della Repubblica. Quanto alle possibilità per il leader di Forza Italia di diventare il successore di Sergio Mattarella, l'ex ministro della Giustizia afferma: "C'è un magma incandescente di peones, non solo parlamentari del Movimento 5 Stelle, che non vogliono assolutamente andare al voto e voterebbero chiunque al Quirinale. Non so se Berlusconi è quel chiunque...".

Per quanto riguarda il Centrosinistra e il progetto di grande Ulivo di Enrico Letta, Mastella non ha alcun dubbio: "Per il Partito Democratico è praticamente impossibile tenere insieme per i 5 Stelle e il centro di Renzi e Calenda. Se ci sono i pentastellati e c'è Conte, non può esserci il centro". Poi il primo cittadino di Benevento annuncia che "il 4 dicembre a Roma terrò l'assemblea costituente del mio nuovo partito che si chiamerà Noi di Centro".

Con chi vi alleerete alle prossime elezioni? "Intanto ci costituiamo, poi con questa legge elettorale in molti non fanno bene i calcoli. E' molto probabile che dopo le prossime elezioni, soprattutto al Senato che sarà composto da 200 seggi, nessuno dei due schieramenti avrà la maggioranza assoluta. Basta poco, quindi, per essere determinanti". Insomma, sta pensando a un centro che anche se avrà pochi parlamentari sarà ago della bilancia... "Esattamente, soprattutto al Senato con altre formazioni e partiti centristi è facile che ciò accada", conclude Mastella.