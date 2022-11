Mattarella all'Assemblea Anci: "La Costituzione vale al Nord come Sud"

Mattarella: "La Costituzione sancisce il principio di uguaglianza per i cittadini e, naturalmente, vale per i Comuni"



"Al Nord come nel Mezzogiorno, nelle città come nei paesi, nelle metropoli come nelle aree interne, i cittadini devono poter vivere la piena validità dei principi costituzionali". Lo ha ribadito il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Bergamo alla XXXIX Assemblea nazionale dell'Anci.

"La Costituzione - ha ricordato il Capo dello Stato all'inizio del suo discorso - sancisce il principio di uguaglianza per i cittadini e, naturalmente, vale per i Comuni, che devono essere messi tutti in condizione di adempiere ai compiti loro affidati, per poter concorrere a realizzare il principio costituzionale della pari dignità dei cittadini".

Per Mattarella però l'autorevolezza delle istituzioni sta nella "capacità di tenere fede agli impegni assunti in questi tempi difficili" e per questo i "punti fermi" sono "la garanzia dei diritti dei cittadini" che a Nord come al Sud devono vedere rispettati i principi sanciti dalla nostra Costituzione.

Anci, Decaro: Mattarella punto di riferimento per i sindaci - "Nell’ultimo anno, c’è un’altra figura istituzionale che ha ottenuto dagli italiani un attestato di fiducia più alto di quello dei sindaci, per il suo altissimo senso etico, per il suo impegno civile, per la una vicinanza umana che si è tramutata negli anni in esempio e guida per tutti noi. Sto parlando del nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Al quale rivolgo il nostro affettuoso e corale benvenuto". A dirlo è il presidente dell'Anci, Antonio Decaro, nel corso dell'assemblea nazionale dell'associazione dei Comuni.



"Signor Presidente - ha aggiunto - è un piacere riaverla qui con noi, la ringraziamo per essere ancora una volta accanto ai sindaci italiani durante la nostra assemblea. 'Se serve ci sono'. Sono state queste le Sue parole nei giorni concitati dell’elezione del Capo dello Stato. Ecco, signor Presidente, nel suo consueto stile schietto ed essenziale, in quel 'se serve ci sono', è riuscito a racchiudere il significato più autentico dell’essere un servitore dello Stato. Non possiamo nascondere la gioia e la soddisfazione di riaverla qui come più alto rappresentante delle istituzioni repubblicane. Negli anni che abbiamo alle spalle soprattutto nei momenti più difficili, i sindaci italiani hanno sempre saputo di poter contare sulla Sua attenzione e sul suo sostegno. E sempre hanno trovato, nelle sue parole e nei suoi gesti, un esempio, un incoraggiamento, un motivo di speranza, l’indicazione della strada giusta da percorrere nella nostra funzione di servizio".