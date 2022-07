Mattarella compie 81 anni, Draghi: "Punto di riferimento per i cittadini"

Quirinale: Draghi, Mattarella garanzia di continuità e stabilità. Gli auguri al presidente che compie 81 anni

"Signor Presidente, a nome del Governo e mio personale Le faccio tanti auguri di buon compleanno. In questi mesi di Governo ho avuto modo di apprezzare in piu' occasioni la Sua grande umanita', la Sua dedizione all'Italia, il Suo alto senso dello Stato. E' sempre stato una garanzia di continuita', di stabilita', di rispetto della Costituzione. Rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per i cittadini, per le Istituzioni e per la vita politica e civile di questo Paese. La ringrazio per la fiducia che mi ha mostrato e per il sostegno dato al Governo. Con i migliori auguri". Cosi' il presidente del Consiglio Mario Draghi in un messaggio di auguri inviato al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.